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Мэр Ярославля рассказал, что делать, если во дворе темно

И объяснил, почему в городе фонари светят днем и не горят ночью

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Ярославцы жалуются на темноту на улицах и во дворах

Ярославцы жалуются на темноту на улицах и во дворах

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал ярославцев сообщать о негорящих фонарях. Вопрос о том, почему некоторые улицы по вечерам погружаются в темноту, градоначальнику задали журналисты во вторник, 1 октября, на пресс-конференции.

— У нас нет ни одной улицы, где фонари не горят постоянно. Мы в ежедневном режиме проверяем линии освещения. Если случается авария, поступает звонок в дежурно-диспетчерскую службу, сразу выезжает аварийная бригада и устраняет неполадку, — ответил мэр.

Он добавил, что иногда причиной погасших фонарей становятся перегоревшие лампы. Выявляют такие неполадки, включая линии освещения днем. Но идти подобная проверка должна не дольше часа.

— Если есть факты, подтверждающие, что фонари горят дольше, сообщите нам об этом, — сказал Волков.

Также он сообщил, что динамика замены ламп по сравнению с прошлым годом увеличилась в разы.

Жаловаться на не горящие ночью или, наоборот, долго горящие днем фонари можно в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля по телефону: 40-40-40. 

Также на пресс-конференции Владимир Волков оценил дорожные работы в Ярославле в этом году по 10-балльной шкале.

А у вас во дворе светло по вечерам?

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      КОММЕНТАРИИ (12)

      Гость
      1 окт 2019 в 15:37

      люди что вы с ума то сходите,ему все равно на ваш двор улицы города ему самое главное чтобы у него самого во дворе горели все огни.они удушат за любой расход элекроэнэргию.

      гость
      1 окт 2019 в 14:49

      Стабильно не горят фонари в сквере между улицами Терешковой и Кооперативной (рядом с бывшей поликлиникой № 5). Лампочки чуть теплятся - даже себя не освещают.

      Гость
      1 окт 2019 в 14:42

      Хватит врать. На улицах мощность ламп уменьшена, горят через одну. Во дворах - хоть глаз выколи, вообще темень. Центр города.