Мэр Ярославля рассказал, что делать, если во дворе темно

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал ярославцев сообщать о негорящих фонарях. Вопрос о том, почему некоторые улицы по вечерам погружаются в темноту, градоначальнику задали журналисты во вторник, 1 октября, на пресс-конференции.
— У нас нет ни одной улицы, где фонари не горят постоянно. Мы в ежедневном режиме проверяем линии освещения. Если случается авария, поступает звонок в дежурно-диспетчерскую службу, сразу выезжает аварийная бригада и устраняет неполадку, — ответил мэр.
Он добавил, что иногда причиной погасших фонарей становятся перегоревшие лампы. Выявляют такие неполадки, включая линии освещения днем. Но идти подобная проверка должна не дольше часа.
— Если есть факты, подтверждающие, что фонари горят дольше, сообщите нам об этом, — сказал Волков.
Также он сообщил, что динамика замены ламп по сравнению с прошлым годом увеличилась в разы.
Жаловаться на не горящие ночью или, наоборот, долго горящие днем фонари можно в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля по телефону: 40-40-40.
Также на пресс-конференции Владимир Волков оценил дорожные работы в Ярославле в этом году по 10-балльной шкале.