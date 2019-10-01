Мэр Ярославля рассказал, что делать, если во дворе темно

Ярославцы жалуются на темноту на улицах и во дворах

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал ярославцев сообщать о негорящих фонарях. Вопрос о том, почему некоторые улицы по вечерам погружаются в темноту, градоначальнику задали журналисты во вторник, 1 октября, на пресс-конференции.



— У нас нет ни одной улицы, где фонари не горят постоянно. Мы в ежедневном режиме проверяем линии освещения. Если случается авария, поступает звонок в дежурно-диспетчерскую службу, сразу выезжает аварийная бригада и устраняет неполадку, — ответил мэр.



Он добавил, что иногда причиной погасших фонарей становятся перегоревшие лампы. Выявляют такие неполадки, включая линии освещения днем. Но идти подобная проверка должна не дольше часа.

