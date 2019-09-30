Сад строгого режима: в Рыбинске создали городской парк, где ничего нельзя

В Рыбинске Ярославской области открыли обновлённый парк — Карякинский сад. Местные власти им очень гордятся. На его благоустройство потратили много денег.
Долгое время парк был в запустении, а после обновления в нём появились дорожки, фигурки, сейчас реставрируют старинный мостик. Ходи, в общем, гуляй, радуйся, наслаждайся жизнью.
— Надеюсь, отдыхающие сберегут то, что создавалось здесь с таким трудом, — заявил глава Рыбинска Денис Добряков. — Наша общая задача — сохранить это уникальное и прекрасное место.
И власти нашли интересный способ сохранить прекрасное и уникальное — запретить в нём делать практически все. Уже на входе посетителей встречает большая инструкция, что именно нельзя здесь делать. А вот подробный список:
- нельзя кормить птиц в пруду;
- нельзя пить, курить;
- нельзя выгуливать собак;
- нельзя сидеть и прислоняться к фигурам в парке;
- нельзя их даже трогать;
- нельзя выкапывать зелень и цветы;
- нельзя сжигать траву;
- нельзя ездить на скутерах;
- нельзя ездить на роликах и велосипедах;
- нельзя ходить по газонам.
Плюс ко всему, в парк нельзя ходить после восьми часов вечера — его закрывают. На всякий случай сад обнесён высоким чёрным забором. А ещё в нём нельзя сходить в туалет. Его там попросту нет. А ранее глава Рыбинска Денис Добряков сообщал, что в парке нельзя ловить рыбу в пруду.
Что не так с рыбинским парком строгого режима, где ничего нельзя, и что могут сделать власти, чтобы сад стал более привлекательным и комфортным для посетителей — ответы на эти вопросы есть у автора блога «Рыбинский урбанист» Максима Рябкова.