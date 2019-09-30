30 сентября понедельник
СЕЙЧАС +11°С
usd 64.42
eur 70.32

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Город
Фоторепортаж

Сад строгого режима: в Рыбинске создали городской парк, где ничего нельзя

Изучаем все запреты, которые власти сумели втиснуть в один парк в Ярославской области

Поделиться

1 948
17 Обсудить
В Карякинском парке повсюду стоят какие-то ограждения и натянуты сигнальные ленты

В Карякинском парке повсюду стоят какие-то ограждения и натянуты сигнальные ленты

В Рыбинске Ярославской области открыли обновлённый парк — Карякинский сад. Местные власти им очень гордятся. На его благоустройство потратили много денег.

Долгое время парк был в запустении, а после обновления в нём появились дорожки, фигурки, сейчас реставрируют старинный мостик. Ходи, в общем, гуляй, радуйся, наслаждайся жизнью. 

— Надеюсь, отдыхающие сберегут то, что создавалось здесь с таким трудом, — заявил глава Рыбинска Денис Добряков. — Наша общая задача — сохранить это уникальное и прекрасное место. 

И власти нашли интересный способ сохранить прекрасное и уникальное — запретить в нём делать практически все. Уже на входе посетителей встречает большая инструкция, что именно нельзя здесь делать. А вот подробный список:

  • нельзя кормить птиц в пруду;
  • нельзя пить, курить;
  • нельзя выгуливать собак;
  • нельзя сидеть и прислоняться к фигурам в парке;
  • нельзя их даже трогать;
  • нельзя выкапывать зелень и цветы;
  • нельзя сжигать траву;
  • нельзя ездить на скутерах;
  • нельзя ездить на роликах и велосипедах;
  • нельзя ходить по газонам.

Плюс ко всему, в парк нельзя ходить после восьми часов вечера — его закрывают. На всякий случай сад обнесён высоким чёрным забором. А ещё в нём нельзя сходить в туалет. Его там попросту нет. А ранее глава Рыбинска Денис Добряков сообщал, что в парке нельзя ловить рыбу в пруду.

Что не так с рыбинским парком строгого режима, где ничего нельзя, и что могут сделать власти, чтобы сад стал более привлекательным и комфортным для посетителей — ответы на эти вопросы есть у автора блога «Рыбинский урбанист» Максима Рябкова.

Для тех, кто не понял, запрет повторяется дважды

Для тех, кто не понял, запрет повторяется дважды

Карякинский сад весь утыкан табличками с запретами

Карякинский сад весь утыкан табличками с запретами

Затруднительно даже просто ходить по парку. Но это пока ещё идёт ремонт

Затруднительно даже просто ходить по парку. Но это пока ещё идёт ремонт

Газоны, конечно же, не для того, чтобы по ним гулять. Держитесь за забором

Газоны, конечно же, не для того, чтобы по ним гулять. Держитесь за забором

По этому газону ходить тоже нельзя. Тем более нельзя на нём сидеть. Зато можно ловить Wi-Fi

По этому газону ходить тоже нельзя. Тем более нельзя на нём сидеть. Зато можно ловить Wi-Fi

Перед входом в парк изучите полный список запретов

Перед входом в парк изучите полный список запретов

Оставьте слонов в покое

Оставьте слонов в покое

Чтобы отдыхающим не пришло даже в голову потрогать что-то в парке, за ними следят видеокамеры

Чтобы отдыхающим не пришло даже в голову потрогать что-то в парке, за ними следят видеокамеры

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Карякинский парк

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (17)

    Прохожий
    30 сен 2019 в 13:50

    Какая жесть. Не парк, а лагерь какой-то. Бедные рыбинцы. Так и умрут, не почувствовав себя нормальными людьми.

    гость
    30 сен 2019 в 13:17

    судя по фотографиям, вполне разумные требования к посетителям.
    сейчас найдется масса "яжемам", "яжепап", "онижедеток", "чтобтыздохразнелюбишьсобак" и прочих борцов за свободу "загаживанияместаобитания"
    и они же, после того как, собственноручно и собственнозадно, разрушат и испохабят всё, будут кричать что "врагивсезагадилииполомали" и им не где отдохнуть душой и телом.

    Анатолий
    30 сен 2019 в 13:39

    А из за чего столько шуму. То что написано в запретах ,это правила поведения и они не обсуждаются . Это должен и обязан делать каждый