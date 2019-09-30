Сад строгого режима: в Рыбинске создали городской парк, где ничего нельзя

В Рыбинске Ярославской области открыли обновлённый парк — Карякинский сад. Местные власти им очень гордятся. На его благоустройство потратили много денег.

Долгое время парк был в запустении, а после обновления в нём появились дорожки, фигурки, сейчас реставрируют старинный мостик. Ходи, в общем, гуляй, радуйся, наслаждайся жизнью.

— Надеюсь, отдыхающие сберегут то, что создавалось здесь с таким трудом, — заявил глава Рыбинска Денис Добряков. — Наша общая задача — сохранить это уникальное и прекрасное место.