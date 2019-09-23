«Могут быть локальные аварии»: власти Ярославля сообщили о возможных проблемах при подаче тепла

На этой неделе в Ярославле коммунальщики должны начать отапливать детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы. Накануне власти рассказали, что отопительный сезон в этом году стартует 24 сентября.



Однако чиновники не исключают, что при подаче тепла в дома ярославцев могут возникнуть проблемы.



— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть, — рассказал изданию 76.RU и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Они и в прошлом году были. Но мы всё посмотрели, всё проверили; в подготовительный сезон всё опрессовывали, давили — вроде, работает. Не исключаем, что, когда запустим всё на полную мощность, через два-три дня что-то произойдёт. Но все службы готовы к экстренному реагированию. Плюс к этому будет время на тест, ведь мы раньше начинаем отопительный сезон.

