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«Могут быть локальные аварии»: власти Ярославля сообщили о возможных проблемах при подаче тепла

И. о. директора ДГХ Ярослав Овчаров отчитался о готовности к старту отопительного сезона

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На этой неделе в Ярославле стартует отопительный сезон

На этой неделе в Ярославле стартует отопительный сезон

На этой неделе в Ярославле коммунальщики должны начать отапливать детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы. Накануне власти рассказали, что отопительный сезон в этом году стартует 24 сентября.

Однако чиновники не исключают, что при подаче тепла в дома ярославцев могут возникнуть проблемы.

— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть, — рассказал изданию 76.RU и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Они и в прошлом году были. Но мы всё посмотрели, всё проверили; в подготовительный сезон всё опрессовывали, давили — вроде, работает. Не исключаем, что, когда запустим всё на полную мощность, через два-три дня что-то произойдёт. Но все службы готовы к экстренному реагированию. Плюс к этому будет время на тест, ведь мы раньше начинаем отопительный сезон.

Пора ли давать отопление в Ярославле?

Пора ли давать отопление в Ярославле?

    Руководитель ДГХ также подробно рассказал нам о планах по зимней уборке города. Скоро мы опубликуем интервью с Ярославом Овчаровым. Следите за обновлениями 76.RU.

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      КОММЕНТАРИИ (2)

      Гость
      23 сен 2019 в 09:42

      Может начнем подключать тепло, а не отчитываться. Далее ненорматив.