«Обычное явление»: под Ярославлем нашли стихийную свалку из маскхалатов и военной литературы

Жители Ярославля выложили в социальные сети кадры свежей стихийной свалки. Она появилась недалеко Прусовских карьеров и деревни Липивицы. В траве разбросаны маскировочные халаты, военная литература и строительный мусор.



— Увы, обычное явление, — считает экоактивистка Анна Головина. — Думаю, что необходимо писать обращение в адрес губернатора с просьбой определить владельца участка и ликвидировать свалку. Если же свалка несёт постоянный характер, то местным жителям стоит зафиксировать привоз мусора на видео и идти с записью в полицию.

