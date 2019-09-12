«Обычное явление»: под Ярославлем нашли стихийную свалку из маскхалатов и военной литературы

Пользователи соцсетей полагают, что это могут быть вещи бывшего военного финансового института
Фото: «Подслушано в Ярославле»
Жители Ярославля выложили в социальные сети кадры свежей стихийной свалки. Она появилась недалеко Прусовских карьеров и деревни Липивицы. В траве разбросаны маскировочные халаты, военная литература и строительный мусор.
— Увы, обычное явление, — считает экоактивистка Анна Головина. — Думаю, что необходимо писать обращение в адрес губернатора с просьбой определить владельца участка и ликвидировать свалку. Если же свалка несёт постоянный характер, то местным жителям стоит зафиксировать привоз мусора на видео и идти с записью в полицию.
Власти про стихийную свалку уже знают, но пока не дают никаких комментариев.
— Проведём проверку и тогда всё подробно расскажем, — говорят в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Ещё одну большую вонючую свалку нашли недавно в дубровой роще под Ярославлем. Фото оттуда в интернет выложил местный блогер, и власти также пообещали отреагировать.