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Город

«Мне просто привезли её, что я сделаю?»: в Ярославле остановка транспорта перекочевала в огород

Хозяин участка объяснил, как павильон попал к нему под окна

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Яркая сине-белая остановка бросается в глаза издалека

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле остановочный комплекс «Улица Папанина» из-за Волги перекочевал в огород к деревянному двухэтажному дому на улице Златоустьинской.

— Сейчас это временное сооружение находится на территории частного домовладения, — подтвердили информацию в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Забор гармонирует не с домом, а с остановочным комплексом

Забор гармонирует не с домом, а с остановочным комплексом

Мы разыскали владельца торгово-остановочного павильона и поинтересовались, откуда у него появилось такое сооружение на участке.

— Мне эту остановку бывший владелец привёз, я её не воровал, — объяснил человек, представившийся Пашей. — Он мне её просто привёз, что я сделаю? Мне дали мусульмане, я сам — мусульманин. Там я храню картошку и аппаратуру, чтобы не украли.

Новый владелец остановки рассказал, как она к нему попала и как он её использует

Как стало известно 76.RU, собственник павильона в прошлом году сам демонтировал этот торгово-остановочный комплекс и потом на этом месте появилась другой — в рамках концепции, которую ввёл в городе экс-мэр Владимир Слепцов. Сейчас в Ярославле снова меняют остановки. Причём на почти такие же, как есть. Наш журналист считает, что они хуже, чем те, что ставили в советское время.

Есть в Ярославле ещё один участок, который приковывает взгляд издалека. Там на забор пустили двери от пассажирского автобуса.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Злой
    3 сен 2019 в 19:15

    А что ее мэрии подарить???
    На своём участке поставил молодец. Кому какое дело что человек на своей земле делает? Он не один такой. Куда людям их девать после мэрских изменений?