«Мне просто привезли её, что я сделаю?»: в Ярославле остановка транспорта перекочевала в огород

Яркая сине-белая остановка бросается в глаза издалека
Фото: Михаил Контуев
В Ярославле остановочный комплекс «Улица Папанина» из-за Волги перекочевал в огород к деревянному двухэтажному дому на улице Златоустьинской.
— Сейчас это временное сооружение находится на территории частного домовладения, — подтвердили информацию в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.
Мы разыскали владельца торгово-остановочного павильона и поинтересовались, откуда у него появилось такое сооружение на участке.
— Мне эту остановку бывший владелец привёз, я её не воровал, — объяснил человек, представившийся Пашей. — Он мне её просто привёз, что я сделаю? Мне дали мусульмане, я сам — мусульманин. Там я храню картошку и аппаратуру, чтобы не украли.
Как стало известно 76.RU, собственник павильона в прошлом году сам демонтировал этот торгово-остановочный комплекс и потом на этом месте появилась другой — в рамках концепции, которую ввёл в городе экс-мэр Владимир Слепцов. Сейчас в Ярославле снова меняют остановки. Причём на почти такие же, как есть. Наш журналист считает, что они хуже, чем те, что ставили в советское время.
Есть в Ярославле ещё один участок, который приковывает взгляд издалека. Там на забор пустили двери от пассажирского автобуса.