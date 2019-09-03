«Мне просто привезли её, что я сделаю?»: в Ярославле остановка транспорта перекочевала в огород

— Сейчас это временное сооружение находится на территории частного домовладения, — подтвердили информацию в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

В Ярославле остановочный комплекс «Улица Папанина» из-за Волги перекочевал в огород к деревянному двухэтажному дому на улице Златоустьинской.

Забор гармонирует не с домом, а с остановочным комплексом

Мы разыскали владельца торгово-остановочного павильона и поинтересовались, откуда у него появилось такое сооружение на участке.



— Мне эту остановку бывший владелец привёз, я её не воровал, — объяснил человек, представившийся Пашей. — Он мне её просто привёз, что я сделаю? Мне дали мусульмане, я сам — мусульманин. Там я храню картошку и аппаратуру, чтобы не украли.

