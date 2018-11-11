А куда бы вы пристроили двери от «Икаруса»?
А куда бы вы пристроили двери от «Икаруса»?

Пасмурное утро — самое то гулять по частному сектору Суздалки — если хочется одиночества. Ни людей, ни машин. На заборах болтают вороны, за заборами рычат псы. Мой маршрут на сегодня — дойти от «Ярмолпрода» до Суздальского шоссе. Здесь осенняя меланхолия, кресло в поле, раритетные авто и гараж из частей «Икаруса». Гуляем по улицам Минина и Кутузова.

Дороги здесь осенью весьма живописны
Дороги здесь осенью весьма живописны
А вот тропинку жители застелили брезентом
А вот тропинку жители застелили брезентом
Устал — отдохни
Устал — отдохни
Мишки с секирой — дом точно ярославский
Мишки с секирой — дом точно ярославский

Забор, сетка и колючая проволока — враг не пройдет
Забор, сетка и колючая проволока — враг не пройдет
Бирюзовая красотка
Бирюзовая красотка
Очень важное и громкое собрание
Очень важное и громкое собрание
Гараж из всего на свете
Гараж из всего на свете
Старенький, но душевный почтовый ящик
Старенький, но душевный почтовый ящик
И подкова на счастье
И подкова на счастье
Новенькие высотки здесь совсем близко
Новенькие высотки здесь совсем близко