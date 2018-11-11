Меланхолия и двери от «Икаруса»: прогулка по Суздалке как путешествие в другое измерение
11 ноября 2018 09:04
1 847 6
Пасмурное утро — самое то гулять по частному сектору Суздалки — если хочется одиночества. Ни людей, ни машин. На заборах болтают вороны, за заборами рычат псы. Мой маршрут на сегодня — дойти от «Ярмолпрода» до Суздальского шоссе. Здесь осенняя меланхолия, кресло в поле, раритетные авто и гараж из частей «Икаруса». Гуляем по улицам Минина и Кутузова.
Фото: Александра Савельева
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru