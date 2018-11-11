А куда бы вы пристроили двери от «Икаруса»?

Пасмурное утро — самое то гулять по частному сектору Суздалки — если хочется одиночества. Ни людей, ни машин. На заборах болтают вороны, за заборами рычат псы. Мой маршрут на сегодня — дойти от «Ярмолпрода» до Суздальского шоссе. Здесь осенняя меланхолия, кресло в поле, раритетные авто и гараж из частей «Икаруса». Гуляем по улицам Минина и Кутузова.



Дороги здесь осенью весьма живописны

А вот тропинку жители застелили брезентом

Устал — отдохни

Мишки с секирой — дом точно ярославский





Забор, сетка и колючая проволока — враг не пройдет

Бирюзовая красотка

Очень важное и громкое собрание

Гараж из всего на свете

Старенький, но душевный почтовый ящик

И подкова на счастье