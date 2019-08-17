Памятники в полный рост, мраморные львы и джипы на надгробиях: 12 фото с езидского кладбища

Здесь хоронят езидов из Ярославля и Тутаева. Все памятники в одном стиле

Шик и минимализм. Наверное, так можно описать кладбище езидов под Тутаевом. Мы продолжаем рубрику «Кладбища с историей», в которой расскажем про уникальное кладбище. Ранее мы вместе с историком гуляли по древним некрополям Ярославля — по Леонтьевскому и сходили на Тугову гору.

Езидское кладбище находится на территории нового в 10 километрах от центра Тутаева. Оно основано в 1992 году Фото: Александра Савельева

Езидская вера гласит, что езидами не становятся, а только рождаются Фото: Александра Савельева

Езиды относят себя к отдельной этнической общности. У них есть три правила: езид рождается от отца езида и от матери езидки. Езидизм исповедуют исключительно этнические езиды. Езиды не курды и ими никогда не были, курд не может быть езидом.



— Езиды свято чтут традиции, древнюю веру и заветы предков. Нравственные ориентиры езидов по большому счету ничем не отличаются от постулатов мировых религий: мир и трудолюбие, уважение к соседям и друзьям, готовность помочь ближнему. В Московском регионе живут более 70 тысяч езидов. Многие из них вносят большой вклад в развитие региона и занимаются предпринимательством, общественной, врачебной и образовательной деятельностью, — написано в группе ярославской диаспоры езидов во «ВКонтакте».

Высота некоторых памятников превышает человеческий рост Фото: Александра Савельева

По обычаям этого народа, езидов хоронят рядом со своими единоверцами.

Перезахоронения запрещены Фото: Александра Савельева

У езидов есть день, когда они поминают усопших. По традиции он приходится на второй четверг июня по восточному календарю, соответствующему юлианскому. Пишется как «P'ожа Сəр Мəзəла» (Родительский день).

На памятнике изображен храм при мавзолее шейха Ади в селе Лалеш на севере Ирака – главная святыня езидов Фото: Александра Савельева

У езидов свой язык – смешение эздики с диалектом курдского языка курманджи Фото: Александра Савельева

Считается, что езиды живут на территории России более двух веков. Согласно различным источникам, на планете живёт до двух миллионов езидов. Исторически езиды появились в России после Первой мировой войны. Они воевали на стороне Российской империи против Османской. В то время как многие курды-мусульмане были на стороне турок в геноциде армян и ассирийцев.



Езиды испытывали притеснения со стороны мусульманского народа. Их считали «неверными». А с 2014 года народ подвергается геноциду в Ираке Фото: Александра Савельева

На многих памятниках усопшие изображены в полный рост Фото: Александра Савельева

В России общины езидов официально зарегистрированы в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Самарской области, Сургуте, Туле, Ульяновской области, Владимирской области и Ярославле. С 1996 действует Ярославская областная общественная организация «Езиды».

Из-за гонений и устной передачи знаний религия езидов плохо изучена. Фото: Александра Савельева

На Троицу езиды прямо на кладбище накрывают столы Фото: Александра Савельева