Памятники в полный рост, мраморные львы и джипы на надгробиях: 12 фото с езидского кладбища

Здесь хоронят езидов из Ярославля и Тутаева. Все памятники в одном стиле
Фото: Александра Савельева
Шик и минимализм. Наверное, так можно описать кладбище езидов под Тутаевом. Мы продолжаем рубрику «Кладбища с историей», в которой расскажем про уникальное кладбище. Ранее мы вместе с историком гуляли по древним некрополям Ярославля — по Леонтьевскому и сходили на Тугову гору.
Езиды относят себя к отдельной этнической общности. У них есть три правила: езид рождается от отца езида и от матери езидки. Езидизм исповедуют исключительно этнические езиды. Езиды не курды и ими никогда не были, курд не может быть езидом.
— Езиды свято чтут традиции, древнюю веру и заветы предков. Нравственные ориентиры езидов по большому счету ничем не отличаются от постулатов мировых религий: мир и трудолюбие, уважение к соседям и друзьям, готовность помочь ближнему. В Московском регионе живут более 70 тысяч езидов. Многие из них вносят большой вклад в развитие региона и занимаются предпринимательством, общественной, врачебной и образовательной деятельностью, — написано в группе ярославской диаспоры езидов во «ВКонтакте».
У езидов есть день, когда они поминают усопших. По традиции он приходится на второй четверг июня по восточному календарю, соответствующему юлианскому. Пишется как «P'ожа Сəр Мəзəла» (Родительский день).
Считается, что езиды живут на территории России более двух веков. Согласно различным источникам, на планете живёт до двух миллионов езидов. Исторически езиды появились в России после Первой мировой войны. Они воевали на стороне Российской империи против Османской. В то время как многие курды-мусульмане были на стороне турок в геноциде армян и ассирийцев.
В России общины езидов официально зарегистрированы в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Самарской области, Сургуте, Туле, Ульяновской области, Владимирской области и Ярославле. С 1996 действует Ярославская областная общественная организация «Езиды».