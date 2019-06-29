Кладбища с историей: где в Ярославле вырыты подземные ходы и почему утонувших хоронили отдельно

Семья Старков. Глава семейства Борис Георгиевич с 1960 года и вплоть до своей смерти в 1996 году служил священником в Рыбинске и Ярославле

Кладбище на Туговой горе овеяно мифами и легендами. Оно является одним из древних городских некрополей Ярославля. Мы продолжаем рубрику «Кладбища с историей», в которой вместе с историком Ниной Обнорской рассказываем об интересных фактах ярославских захоронений. В прошлый раз мы рассказывали вам о Леонтьевском кладбище.

Некрополь был закрыт в шестидесятые годы. Вновь хоронить людей здесь начали в девяностые Фото: Александра Савельева

Существует легенда, что в 1257 году, когда к Ярославлю направлялся отряд баскаков, сборщиков дани, на холм к югу от тогдашнего Ярославля вышел ярославский князь вместе с дружиной. В бою наше войско вместе с князем погибло. Монголы разгромили ярославцев. На место массовой гибели пришли их жёны и дети, которые начали плакать и тужить по своим погибшим любимым. Отсюда и название «Тугова гора».

На входе стоит памятник в честь этого события Фото: Александра Савельева

— Но с точки зрения истории, есть некоторые не состыковки. Князь, который по преданию погиб, неизвестен ни по каким другим источникам – ни по летописям, ни по родословным. Да и время очень раннее: волна массовых протестов против монголов была в начале шестидесятых годов. Каких-то археологических находок, что здесь действительно была битва, нет, — говорит Нина Обнорская.

Тайные подземные ходы

Существует множество свидетельств, что под городом проходят подземные ходы. Легенд много, а вот некий тоннель с Туговой горы в сторону центра города наиболее реален. Некоторые ярославцы рассказывали, как в детстве даже гуляли по подземелью.

К сожалению, вход в подземелье мы не нашли Фото: Александра Савельева

— По рассказам он был широкий и укреплённый. Шел в сторону Спасо-Преображенского монастыря. Вход находился в 70 метрах от юго-восточного угла храма Параскевы Пятницы, — рассказывает историк.

Это кладбище в отличие от Леонтьевского менее нарушено новыми захоронениями Фото: Александра Савельева

Кстати, с Туговой горы открывается панорамный вид на город. Раньше отсюда было видно Которосльную набережную. Сейчас только верхушку Успенского собора.

Во время мятежа 1918 года здесь стояли пушки Фото: Александра Савельева

Дорога из Ярославля в Москву была немного правее, чем сейчас Московский проспект. Она проходила рядом с кладбищем. Здесь располагалось большое поселение ямщиков – Ямская слобода.



Раньше церковь Параскевы Пятницы принадлежала ямщикам Фото: Александра Савельева

На всех кладбищах Ярославля есть братские могилы погибших в Великой Отечественной войне Фото: Александра Савельева

На кладбище мы нашли могилу Евгения Михайловича Стомпелева – организатора оркестра народных музыкальных инструментов в Ярославле. В городе есть детская музыкальная школа, которая носит его имя.

Его памятник стоит дальше всех Фото: Александра Савельева

Старинный памятник купцу Вахрамееву. Возможно, раньше здесь стояла ваза или скульптура Фото: Александра Савельева

На кладбище много памятников с выемками для икон Фото: Александра Савельева

Памятник чьей-то жене. Стоит между мусорных баков Фото: Александра Савельева

Совсем непримечательный памятник у дороги Фото: Александра Савельева

На кладбище сохранились дореволюционные ограды Фото: Александра Савельева

Василий Николаевич Зиновьев был священником и композитором. Известен тем, что написал много песен на слова Пушкина, Лермонтова и разных других поэтов. Последнее десятилетие его произведения по-прежнему исполняются. Даже был участником Первой мировой войны. В Интернете про него много информации.



Скромный памятник возвели почитатели Василия Николаевича Фото: Александра Савельева

Раньше не ленились писать разные эпитафии Фото: Александра Савельева

Отголосок катастрофы На кладбище мы наткнулись на братскую могилу жертв одной из крупных трагедий в Ярославле – катастрофы баркаса «Четвёртый». 9 июля 1933 года в Ярославле затонул прогулочный кораблик. Это был выходной день, на корабле было много студентов.

За несколько минут погибли около ста человек Фото: Александра Савельева

— На этот корабль посадили значительно больше людей, чем положено по техническим показателям (более 300 пассажиров вместо положенных 120 максимум). Это были такие времена, когда любые технические новинки вызывали большой интерес. По одной из версий, мимо «Четвертого» проплывал большой пароход, и все пассажиры бросились к одному борту посмотреть на диковинку. По другой версии – баркас накренился сразу при отходе от пристани. В результате перегруженный напрочь кораблик перевернулся. Все оказались в воде. Было много жертв, фамилии некоторых утрачены, — рассказывает Нина Обнорская.



Кому-то удалось спастись. Очевидцы даже рассказывали, что видели, как по Волге плыл бидон, а на нём, как на спасательном круге, плыл ребёнок.



На кладбище много детских могил Фото: Александра Савельева

Малышке даже не успели придумать имя Фото: Александра Савельева

Бедная Лиза

Недалеко от храма плачет, сидя на камне, молодая девушка. Говорят, что её звали Лиза. По одному из преданий, её бросил муж. На фоне этого она заболела чахоткой и скоропостижно умерла. Раскаявшийся муж возвёл ей памятник. Но есть и другие варианты этого рассказа. Например, что она была гимназисткой, утопившейся от несчастной любви.



На могиле стоят новые цветы. Видно, что кто-то ухаживает Фото: Александра Савельева

По соседству находится могила Якова Лазаревича Грача, директора «Ярославского мукомольного завода № 1». При нём предприятие процветало.



Яков Лазаревич и его семья Фото: Александра Савельева

Необычный способ совместить памятник со своей второй половинкой Фото: Александра Савельева