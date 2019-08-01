«Сначала было страшно, а потом по ярусам бегала»: ярославна реставрирует 87-метровую «Родину-мать»

В Волгограде идёт масштабная реставрация одного из самых больших монументов в мире — «Родина-мать зовёт». Сейчас над восстановлением скульптуры работают 80 реставраторов со всей страны. Ярославна Анастасия Гачегова стала одной из трёх девушек в команде.

— Я недавно окончила вуз в Ярославле и через знакомых реставраторов узнала о работе в Волгограде, — рассказала Анастасия Гачегова нашим коллегам из V1.RU. — Мне стало так интересно. Я ведь никогда вживую не видела «Родину-мать» — помню, как в общих чертах о ней рассказывали на уроке истории. Но, если ты не углубляешься, всё остается в памяти какими-то общими штрихами. Уже когда готовилась к поездке, почитала и про историю, и про саму скульптуру, и про проведенные работы.



Девушка даёт советы даже опытным строителям Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

За работой девушки с интересом следят её родители.

— Родители тоже, скорее всего, не поднимались на главную высоту России, — говорит Анастасия. — Поэтому они под большим впечатлением от моей поездки. Им интересно, что и как. Когда приехала, меня очень впечатлила «Родина-мать». Но сейчас уже присмотрелась, по всем ярусам побегала и просто сроднилась с ней.

Настя призналась, что первое время с осторожностью ходила по строительным лесам, высота монумента — 87 метров. Но за время работы пришлось привыкнуть, девушка даже несколько селфи сделала на вершине.



Высота скульптуры вместе с установочной плитой — 87 метров Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

Анастасия рассказала, что работать в практически мужской команде ей вполне комфортно.

— Работаем мы очень спокойно: нас воспринимают и слушают даже опытные рабочие, — говорит девушка. — Самой, правда, сложно настроиться на то, что ты даешь советы взрослым людям, которые давным-давно занимаются строительством. Они, может быть, внутри по-другому реагируют, но в целом слушают и делают то, что мы говорим им делать по методике.

А вот для того, чтобы погулять но новому городу совсем немного, сил уже не остается — все они остаются на любимой работе.



— За день я так сильно устаю, что хочу прийти домой, принять душ и сразу же лечь спать, — рассказала Анастасия Гачегова. — Вчера впервые за неделю появилось время, чтобы прогуляться по центру. Мы прошли до Аллеи Героев, спустились на набережную — эти уголки выглядят по-городскому. А на Мамаевом кургане в основном частный сектор: особенно-то не погуляешь. В Волгограде мне немного непривычна природа, потому что в Ярославской области больше зелени и холмистости. Тут всё довольно ровно, особенно когда смотришь сверху. А еще в городе очень жарко. Я уезжала из дома в джинсах и толстовке и везла с собой какие-то промежуточные варианты одежды. В Волгограде пришлось походить по магазинам. Купальник, кстати, только предстоит купить. Я не думала, что у меня будет хоть немного свободного времени, и настраивала себя на ритм «работа/дом».



Сейчас монумент опутан строительными лесами. Работы на нём должны закончиться 31 марта следующего года Фото: Павел Мирошкин / V1.RU