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Город

Снова приезжий: у мэра Ярославля появился новый заместитель

Что о нём известно

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Илья Мотовилов много лет работал в Перми

Фото: мэрия Ярославля 

В городской мэрии кадровые перестановки. У мэра Владимира Волкова появился новый заместитель по вопросам социально-экономического развития города. Его зовут Илья Мотовилов. Известно, что с 12 марта этого года он замещал должность советника мэра.


— Развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики Ярославля и привлечение инвестиций в экономику города — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович. В частности мы начали с анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, где акционером является мэрия Ярославля, — рассказал Илья Мотовилов.

Владимир Волков подписал назначение накануне своего отпуска. Илья Мотовилов приступил к работе с понедельника. Также с 22 июля к исполнению обязанностей мэра Ярославля приступила Алла Кибец

Илье Мотовилову 43 года. В 1998 году выучился на менеджера-экономиста в Пермском государственном университете. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Ещё с 1996 года начал работать чиновником. Сначала в администрации Перми. С 1999 по 2008 годы работал на руководящих должностях на различных предприятиях города.

В 2008 году его назначили заместителем главы администрации Индустриального района Перми, а в 2018-м стал первым заместителем главы администрации.

В команде Владимира Волкова всё больше приезжих чиновников. Мы пытались разобраться в понаехавших и уволившихся из городской администрации.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Волга
24 июл 2019 в 09:38

Да в той Перми бардак такой же как и везде. Не колоду надо тасовать а гнать всех в шею из власти. С волчьим билетом, чтоб больше некогда не смогли работать на государство.

24 июл 2019 в 09:36

Ну и чего он оттуда приехал? Против него уголовное дело завели в Перми?

ярославец
24 июл 2019 в 12:43

Осталось только узнать за какие заслуги сей господин к нам пристроен.Как варианты:хорошо попарил в баньке Миронова,ночной хоккеист или родственник Волкова.