Снова приезжий: у мэра Ярославля появился новый заместитель

— Развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики Ярославля и привлечение инвестиций в экономику города — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович. В частности мы начали с анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, где акционером является мэрия Ярославля, — рассказал Илья Мотовилов.

В городской мэрии кадровые перестановки. У мэра Владимира Волкова появился новый заместитель по вопросам социально-экономического развития города. Его зовут Илья Мотовилов. Известно, что с 12 марта этого года он замещал должность советника мэра.

Владимир Волков подписал назначение накануне своего отпуска. Илья Мотовилов приступил к работе с понедельника. Также с 22 июля к исполнению обязанностей мэра Ярославля приступила Алла Кибец.



Илье Мотовилову 43 года. В 1998 году выучился на менеджера-экономиста в Пермском государственном университете. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Ещё с 1996 года начал работать чиновником. Сначала в администрации Перми. С 1999 по 2008 годы работал на руководящих должностях на различных предприятиях города.



В 2008 году его назначили заместителем главы администрации Индустриального района Перми, а в 2018-м стал первым заместителем главы администрации.



В команде Владимира Волкова всё больше приезжих чиновников. Мы пытались разобраться в понаехавших и уволившихся из городской администрации.

