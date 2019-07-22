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Город

К исполнению обязанностей мэра Ярославля приступила Алла Кибец

Сегодня утром чиновница провела общегородскую планёрку

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Место начальника на общегородской планёрке заняла приезжая из подмосковных Люберец чиновница Алла Кибец

Фото: мэрия Ярославля

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородской планёрке место начальника заняла заместитель главы города Алла Кибец. 

— Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.) находится в отпуске, в связи с этим сегодняшнюю утреннюю планёрку проведу я, — заявила она.

В начале месяца приезжую чиновницу депутаты муниципалитета наделили огромными полномочиями. Это назначение удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец призналась, что она не специалист во многих вопросах. Теперь в случае ухода Владимира Волкова она будет руководить Ярославлем. 

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КОММЕНТАРИИ (13)

Олух Царя Небесного
22 июл 2019 в 11:41

Наконец-то многострадальный город дождался мэра, которого достоин.

Юпитер-3
22 июл 2019 в 11:40

Полный Кибец. Этой женщине нельзя доверять. Страшно подумать, но срочно требуется Волков. Казалось бы, куда уж хуже, чем он. Но эта женщина за две недели отпуска город способна погубить. Волков, вернись и забери, пожалуйста, всё вот это люберецкое отсюда и ехайте к дому.

Гость
22 июл 2019 в 11:34

С таким количеством чинуш наш город из долгов и грязи никогда не вылезим