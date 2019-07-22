К исполнению обязанностей мэра Ярославля приступила Алла Кибец

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородской планёрке место начальника заняла заместитель главы города Алла Кибец.



— Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.) находится в отпуске, в связи с этим сегодняшнюю утреннюю планёрку проведу я, — заявила она.



В начале месяца приезжую чиновницу депутаты муниципалитета наделили огромными полномочиями. Это назначение удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец призналась, что она не специалист во многих вопросах. Теперь в случае ухода Владимира Волкова она будет руководить Ярославлем.