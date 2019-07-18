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Пытки в колонии

После публикации нового видео пыток в ярославскую колонию пришли с проверкой

Прокурор и уполномоченный по правам человека нашли ряд нарушений

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С некоторыми заключёнными провели юридическую консультацию

Фото: прокуратура Ярославской области

После публикации нового видео издевательств над заключёнными в ярославскую колонию № 1 нагрянула проверка. Прокурор и уполномоченный по правам человека проверили, в каких условиях живут осуждённые.

Комиссия проверила все объекты и комнаты колонии, включая спальные помещения, комнату воспитательной работы, столовую. Нарушения всё же нашли.

— При подведении итогов проверки руководству исправительного учреждения даны указания принять меры к устранению нарушений законности в сфере соблюдения правил санитарии и гигиены, обеспечению соблюдения режимных требований, — сообщает прокуратура Ярославской области.

Напомним, очередной скандал разгорелся после публикации «Новой газеты» видео, где работники ИК-1 бьют заключённых дубинками и заламывают им руки. Правозащитники просят Следственный комитет возбудить уголовное дело, установить и наказать сотрудников колонии. Спустя пару часов после публикации жуткого видео УФСИН дало комментарий.

Стало известно, за что сегодня задержали жертву пыток Евгения Макарова. Напомним, об издевательствах над заключёнными в ярославской колонии стало известно всей стране год назад, когда правозащитники опубликовали видео, где Евгения избивает толпа сотрудников тюрьмы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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18 июл 2019 в 21:19

А толку от этой показухи? ВСЯ система сгнила!! С самого верху!!