После публикации нового видео пыток в ярославскую колонию пришли с проверкой

С некоторыми заключёнными провели юридическую консультацию
Фото: прокуратура Ярославской области
После публикации нового видео издевательств над заключёнными в ярославскую колонию № 1 нагрянула проверка. Прокурор и уполномоченный по правам человека проверили, в каких условиях живут осуждённые.
Комиссия проверила все объекты и комнаты колонии, включая спальные помещения, комнату воспитательной работы, столовую. Нарушения всё же нашли.
— При подведении итогов проверки руководству исправительного учреждения даны указания принять меры к устранению нарушений законности в сфере соблюдения правил санитарии и гигиены, обеспечению соблюдения режимных требований, — сообщает прокуратура Ярославской области.
Напомним, очередной скандал разгорелся после публикации «Новой газеты» видео, где работники ИК-1 бьют заключённых дубинками и заламывают им руки. Правозащитники просят Следственный комитет возбудить уголовное дело, установить и наказать сотрудников колонии. Спустя пару часов после публикации жуткого видео УФСИН дало комментарий.
Стало известно, за что сегодня задержали жертву пыток Евгения Макарова. Напомним, об издевательствах над заключёнными в ярославской колонии стало известно всей стране год назад, когда правозащитники опубликовали видео, где Евгения избивает толпа сотрудников тюрьмы.