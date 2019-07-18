После публикации нового видео пыток в ярославскую колонию пришли с проверкой

После публикации нового видео издевательств над заключёнными в ярославскую колонию № 1 нагрянула проверка. Прокурор и уполномоченный по правам человека проверили, в каких условиях живут осуждённые.



Комиссия проверила все объекты и комнаты колонии, включая спальные помещения, комнату воспитательной работы, столовую. Нарушения всё же нашли.



— При подведении итогов проверки руководству исправительного учреждения даны указания принять меры к устранению нарушений законности в сфере соблюдения правил санитарии и гигиены, обеспечению соблюдения режимных требований, — сообщает прокуратура Ярославской области.

