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Город

Поставят деревянные лавки и высадят камыш: в Ярославской области благоустроят площадь за 72 миллиона

Смотрим, на что потратят колоссальные деньги. Фото проекта

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Площадь должна быть открыта

Фото: документация с портала госзакупок 

В этом году в Переславле-Залесском собираются развернуть большие работы по благоустройству Народной площади напротив городской администрации. Обновление также затронет набережную реки Трубеж в центре города. Стоимость благоустройства, обозначенная на аукционе на портале госзакупок, — 72,187 миллиона рублей. 

Нам удалось найти проект планируемого благоустройства. Так, за эту сумму на площади устроят пешеходные и велодорожки, поставят деревянные навесы и помосты, детскую площадку с качелями и лёгкими деревянными каруселями. Обновят освещение, сделают водоотвод с пешеходных дорожек, высадят газоны и расставят деревянные лавочки. Из необычного: берег реки после благоустройства собираются засадить камышом, волжанкой, а также хотят высадить три красных дуба, пять яблонь и столько же елей, четыре клёна и 19 деревьев черёмухи.

— Должны успеть в этом году. Деньги федеральные. Огромные суммы будут потрачены на исследование культурного слоя XII–XVII веков, который пролегает под площадью. Где-то здесь раньше был собор, где-то мощеная дорога — земля многое хранит, и это надо исследовать, — рассказал источник 76.RU.

Проект получился простым, но красивым&nbsp;

Проект получился простым, но красивым 

Фактически по проекту благоустройство затронет только набережную. 

Сейчас площадь тоже является прогулочной 

Фото 1: документация с портала госзакупок
Фото 2: документация с портала госзакупок

Зона, которую благоустроят

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КОММЕНТАРИИ (3)

пжив
9 июл 2019 в 16:13

однозначно все разворуют и сделают тяп ляп. эта власть не способна созидать и строить, они умеют только грабить бюджет и народ.

Наталья
9 июл 2019 в 15:31

Это кто вам рассказал про огромные суммы на археологию? Они смешные, если смету прочитать. Всего 750 тысяч из 72 миллионов. А на камыши и прочие цветочки - 2 миллиона :)

Гость
9 июл 2019 в 14:51

сколько бабла отмоют ? Наверное миллионов 60 , а 12 вложат , а парки в брагино и на пятерке товарищ мэр не хочешь сделать ?