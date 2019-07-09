Поставят деревянные лавки и высадят камыш: в Ярославской области благоустроят площадь за 72 миллиона

В этом году в Переславле-Залесском собираются развернуть большие работы по благоустройству Народной площади напротив городской администрации. Обновление также затронет набережную реки Трубеж в центре города. Стоимость благоустройства, обозначенная на аукционе на портале госзакупок, — 72,187 миллиона рублей.

Нам удалось найти проект планируемого благоустройства. Так, за эту сумму на площади устроят пешеходные и велодорожки, поставят деревянные навесы и помосты, детскую площадку с качелями и лёгкими деревянными каруселями. Обновят освещение, сделают водоотвод с пешеходных дорожек, высадят газоны и расставят деревянные лавочки. Из необычного: берег реки после благоустройства собираются засадить камышом, волжанкой, а также хотят высадить три красных дуба, пять яблонь и столько же елей, четыре клёна и 19 деревьев черёмухи.