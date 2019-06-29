29 июня суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.08
eur 71.82
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Город

Сидел, накрывшись досками: в Ярославской области отца-алиментщика нашли в подвале

Мужчина скрывался от приставов, чтобы не платить многомиллионный долг

Поделиться

266
Обсудить

Детские игры закончились

Фото: УФССП России по Ярославской области

В Данилове мужчина спрятался от приставов в подвале дома. Дело в том, что молодой отец отказывался содержать свою несовершеннолетнюю дочь. Через какое-то время накопился долг перед ребёнком — полтора миллиона. Видимо, таких денег у отца не было. Мужчина решил спрятаться от приставов: по месту прописки не появлялся, а жил у друзей.

— Дома приставы застали несколько граждан, которые стали утверждать, что не знают, где может находиться их друг-должник. Однако судебных приставов по ОУПДС насторожило их беспокойное поведение. Приставы осмотрели дом и услышали подозрительный шорох. Выяснилось, что должник прятался в подвале, накрывшись досками. Игры закончились, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

За это мужчину посадили под административный арест.

А в Ярославле ещё один отец-должник спрятался от приставов в ванной. Читайте также: как быстро определить родителей-алиментщиков по характеру и знаку зодиака.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

долгприставы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)