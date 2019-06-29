Сидел, накрывшись досками: в Ярославской области отца-алиментщика нашли в подвале

В Данилове мужчина спрятался от приставов в подвале дома. Дело в том, что молодой отец отказывался содержать свою несовершеннолетнюю дочь. Через какое-то время накопился долг перед ребёнком — полтора миллиона. Видимо, таких денег у отца не было. Мужчина решил спрятаться от приставов: по месту прописки не появлялся, а жил у друзей.



— Дома приставы застали несколько граждан, которые стали утверждать, что не знают, где может находиться их друг-должник. Однако судебных приставов по ОУПДС насторожило их беспокойное поведение. Приставы осмотрели дом и услышали подозрительный шорох. Выяснилось, что должник прятался в подвале, накрывшись досками. Игры закончились, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

