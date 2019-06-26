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Город

Большинство — так себе: публикуем рейтинг управдомов Ярославля

Назвали лучшие и худшие организации

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В список худших компаний попали две муниципальные 

Фото: Александра Савельева 

В Ярославле составили рейтинг качества работы управляющих компаний за первую четверть 2019 года. Организации разделили на три зоны: зелёную, жёлтую и красную. 

Лучшие компании попали в зелёную зону, это «Норская управляющая компания», «Заволжский дом», «Верхневолжская управляющая компания», «Альтернатива», « ЖилКомСервис», «Управдом Заволжского района», «Жилищно-эксплуатационные услуги». 

— При оценке за основу взяты такие критерии, как количество жалоб и обращений жителей, число проверок и выданных предписаний, устранение нарушений, а также соблюдение требований об информационных системах ЖКХ, наличие сайтов управляющих организаций, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. 

Большинство оцененных управдомов — середняки. На их работу жалуются, но плохой её не назовёшь. В жёлтую зону попали следующие компании: «ПИК-Комфорт», «Дом-Сервис», «Управдом Дзержинского района», «Альфа Групп», «КОМТЕХСЕРВИС», «Обслуживающая организация "Родной район"», «Новый дом», «Суздальская слобода», РЭУ № 14, РЭУ № 11, РЭУ № 18, «ЯрДомСервис», «Управдом Фрунзенского района», УФР, «Управдом Красноперекопского района», «Яшма», «Комфортсити», «Управдом Кировского района». 

И ещё пять компаний попали в красную зону за свою катастрофическую работу. Итак, худшие компании: 

  1. Управляющая компания Ленинского района.
  2. УК «Жилстандарт».
  3. УК «Эксперт».
  4. Управляющая компания города Ярославля.
  5. МУП «Управляющая дирекция».

В список не попали ещё 15 организаций, которые зарегистрированы недавно и им пока ещё не за что ставить оценку. 

Кстати, муниципальная «Управляющая дирекция» совсем недавно засветилась в скандале: компания не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
26 июн 2019 в 11:11

Это потому что мэру Волкову наплевать на город , он не следит не за чем , ему только развлечения подавай . Губернатор ты вообще следишь за своими подчиненными ? Снимай его с должности .