Большинство — так себе: публикуем рейтинг управдомов Ярославля

— При оценке за основу взяты такие критерии, как количество жалоб и обращений жителей, число проверок и выданных предписаний, устранение нарушений, а также соблюдение требований об информационных системах ЖКХ, наличие сайтов управляющих организаций, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.

В Ярославле составили рейтинг качества работы управляющих компаний за первую четверть 2019 года. Организации разделили на три зоны: зелёную, жёлтую и красную.

Большинство оцененных управдомов — середняки. На их работу жалуются, но плохой её не назовёшь. В жёлтую зону попали следующие компании: «ПИК-Комфорт», «Дом-Сервис», «Управдом Дзержинского района», «Альфа Групп», «КОМТЕХСЕРВИС», «Обслуживающая организация "Родной район"», «Новый дом», «Суздальская слобода», РЭУ № 14, РЭУ № 11, РЭУ № 18, «ЯрДомСервис», «Управдом Фрунзенского района», УФР, «Управдом Красноперекопского района», «Яшма», «Комфортсити», «Управдом Кировского района».

И ещё пять компаний попали в красную зону за свою катастрофическую работу. Итак, худшие компании:

Управляющая компания Ленинского района. УК «Жилстандарт». УК «Эксперт». Управляющая компания города Ярославля. МУП «Управляющая дирекция».

В список не попали ещё 15 организаций, которые зарегистрированы недавно и им пока ещё не за что ставить оценку.

Кстати, муниципальная «Управляющая дирекция» совсем недавно засветилась в скандале: компания не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала.