Назвали пять худших управляющих компаний Ярославля

Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля назвали пять худших управляющих компаний города.

Это те компании, на которых много жалоб в разные инстанции: от единой диспетчерской службы до муниципальной жилищной инспекции. А также те, на которых висят неисполненные предписания по разным жалобам.

— Оценка этих компаний между тройкой и двойкой, — озвучила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. — Из 30 оцениваемых компаний в «зелёную» зону попали семь, в «жёлтую» — 18 и в «красную» — пять.