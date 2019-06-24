Назвали пять худших управляющих компаний Ярославля

В списке худших сразу две муниципальные компании
Фото: Александра Савельева
Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля назвали пять худших управляющих компаний города.
Это те компании, на которых много жалоб в разные инстанции: от единой диспетчерской службы до муниципальной жилищной инспекции. А также те, на которых висят неисполненные предписания по разным жалобам.
— Оценка этих компаний между тройкой и двойкой, — озвучила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. — Из 30 оцениваемых компаний в «зелёную» зону попали семь, в «жёлтую» — 18 и в «красную» — пять.
Итак, пять худших компаний:
- Управляющая компания Ленинского района.
- УК «Жилстандарт».
- УК «Эксперт».
- Управляющая компания города Ярославля.
- МУП «Управляющая дирекция».
— В основу оценки по управдому Ленинского района положено ненадлежащее санитарное состояние и факты захламления территории мусором с дворовых зон, — добавила Наталья Шетнева.
Кстати, муниципальная «Управляющая дирекция» совсем недавно засветилась в скандале: компания не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала.