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Город

Назвали улицы Ярославля, где залатают ямы с 22 по 30 июня

Рассказываем о планах городской администрации

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В неделю подрядчик должен исправить ситуацию на пяти дорогах 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле продолжаются работы по ямочному ремонту дорог, которые будут идти до конца июля. За это время в городе должны будут отремонтировать все опасные ямы, которые могут стать причиной ДТП или мешать нормальному движению по дороге. 

Публикуем планы работ на ближайшую неделю, с 22 по 30 июня: 

  • проспект Толбухина;
  • проспект Машиностроителей;
  • площадь Речного вокзала;
  • ул. Вишняки;
  • Тормозное шоссе.

— Департаментом городского хозяйства была создана комиссия по контролю качества. В июне комиссия выезжала два раза в Заволжский район и на Суринский путепровод. Выявили недостатки в работе подрядчика. На Суринском обнаружили зазоры между уложенным асфальтом и старым покрытием, не убраны тротуары и швы. Очередной выезд будет не позднее 21 июня текущего года, — рассказал директор департамента Сергей Тальянов. 

В этом году продолжится ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтировать будут всё лето, из-за чего будут большие пробки в центре и даже перекроют движение у Октябрьской площади. Рассказываем, где и когда начнётся ремонт

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ремонт дорог в 2019 году

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
20 июн 2019 в 06:47

Опасных ям больше нигде нет)

Гость
20 июн 2019 в 06:43

А дороги когда новые будут?