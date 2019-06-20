Назвали улицы Ярославля, где залатают ямы с 22 по 30 июня

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Рассказываем о планах городской администрации
В неделю подрядчик должен исправить ситуацию на пяти дорогах
Фото: Александра Савельева
В Ярославле продолжаются работы по ямочному ремонту дорог, которые будут идти до конца июля. За это время в городе должны будут отремонтировать все опасные ямы, которые могут стать причиной ДТП или мешать нормальному движению по дороге.
Публикуем планы работ на ближайшую неделю, с 22 по 30 июня:
— Департаментом городского хозяйства была создана комиссия по контролю качества. В июне комиссия выезжала два раза в Заволжский район и на Суринский путепровод. Выявили недостатки в работе подрядчика. На Суринском обнаружили зазоры между уложенным асфальтом и старым покрытием, не убраны тротуары и швы. Очередной выезд будет не позднее 21 июня текущего года, — рассказал директор департамента Сергей Тальянов.
В этом году продолжится ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтировать будут всё лето, из-за чего будут большие пробки в центре и даже перекроют движение у Октябрьской площади. Рассказываем, где и когда начнётся ремонт.
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Опасных ям больше нигде нет)
А дороги когда новые будут?