Назвали улицы Ярославля, где залатают ямы с 22 по 30 июня

В Ярославле продолжаются работы по ямочному ремонту дорог, которые будут идти до конца июля. За это время в городе должны будут отремонтировать все опасные ямы, которые могут стать причиной ДТП или мешать нормальному движению по дороге.

Публикуем планы работ на ближайшую неделю, с 22 по 30 июня:

проспект Толбухина;

проспект Машиностроителей;

площадь Речного вокзала;

ул. Вишняки;

Тормозное шоссе.



— Департаментом городского хозяйства была создана комиссия по контролю качества. В июне комиссия выезжала два раза в Заволжский район и на Суринский путепровод. Выявили недостатки в работе подрядчика. На Суринском обнаружили зазоры между уложенным асфальтом и старым покрытием, не убраны тротуары и швы. Очередной выезд будет не позднее 21 июня текущего года, — рассказал директор департамента Сергей Тальянов.

