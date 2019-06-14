«По официанту на каждый стол»: на правительственные банкеты власти потратят 2,5 миллиона рублей

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Деньги на еду власти возьмут из бюджета
Кормить гостей на своих банкетах чиновники намерены от души
Фото: Александра Савельева
Департамент государственного заказа Ярославской области объявил аукцион на услуги ресторанов, чтобы те кормили участников мероприятий, которые в 2019 году будет проводить региональное правительство. На еду для гостей губернатора и других высокопоставленных чиновников власти готовы потратить из бюджета 2,5 миллиона рублей.
— Услуги по организации питания осуществляются, в том числе, в связи с проведением общественно-значимых, торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, профессиональным праздникам, дням воинской славы России, знаменательным датам и событиям Ярославской области с участием губернатора области и правительства области в 2019 году в Ярославле, Ярославской области и на территории Российской Федерации, — говорится в заявке.
Известно, что на 2,5 миллиона должны поесть участники 17 мероприятий, но конкретно каких — в документах не обозначено. Зато подробно описано, что ресторан должен выделить на каждый стол по официанту в белых перчатках, на столах должны быть скатерти, а на стульях — чехлы. Кто будет кормить гостей на правительственных тусовках, станет известно 27 июня, когда будет разыгран аукцион.
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нормально. пусть кушают. им силы нужны - мешки то тяжелые. хотела сказать ноша то нелёгкая городом управлять.
Пир во время чумы.
Ну че, правильно, детские пособия на питание в школах и садах обрезали, а теперь будут пить и жрать на эти деньги. Социальная справедливость....