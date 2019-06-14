«По официанту на каждый стол»: на правительственные банкеты власти потратят 2,5 миллиона рублей

Департамент государственного заказа Ярославской области объявил аукцион на услуги ресторанов, чтобы те кормили участников мероприятий, которые в 2019 году будет проводить региональное правительство. На еду для гостей губернатора и других высокопоставленных чиновников власти готовы потратить из бюджета 2,5 миллиона рублей.

— Услуги по организации питания осуществляются, в том числе, в связи с проведением общественно-значимых, торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, профессиональным праздникам, дням воинской славы России, знаменательным датам и событиям Ярославской области с участием губернатора области и правительства области в 2019 году в Ярославле, Ярославской области и на территории Российской Федерации, — говорится в заявке.