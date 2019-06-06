Заставят заплатить: мэрия Ярославля ищет девушку, разгромившую остановку

В Ярославле минувшей ночью разъярённая женщина разгромила остановку общественного транспорта «Улица Пирогова». Всё произошло около полуночи, когда дама выясняла отношения со своим мужчиной, а разнимать их пытались прохожие.

— Да, я сломала остановку, я его толкнула, а чего он на меня наехал, — доносился вопль.

— Но до этой остановки был хороший остановочный комплекс, добротный. Его демонтировали и поставили это недоразумение, все исписанное. Но это не значит, что нужно крушить, — возмутилась ярославна Наталья Великанова, которая стала свидетелем происходящего.