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Город

В Ярославле разъярённая женщина разнесла остановку общественного транспорта

У неё были разборки с любимым мужчиной

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В мэрии выясняют, кто будет восстанавливать остановку 

Фото: Наталья Великанова, Липовая Гора Ярославль / vk.com 

Во Фрунзенском районе ночью разгромили остановку общественного транспорта. У металлической конструкции оторвалась задняя стенка. Причиной этому стали пьяные разборки молодой пары, которые происходили на остановке на улице Пирогова в Ярославле.

— Мы с дочкой вышли из автобуса, на остановке разборки, толпа людей, пьяный мужчина, лежащий на земле, и пьяная женщина. Она орала «да, я сломала остановку, я его толкнула, а чего он на меня наехал». Я пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно, — рассказала свидетель произошедшего Наталья Великанова. 

Кто именно восстановит остановку, пока не известно. Мэрия Ярославля решает, будет ли требовать компенсацию за испорченное имущество с ярославны. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

автобусная остановкаразборки

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КОММЕНТАРИИ (9)

Наскальный
6 июн 2019 в 12:47

Только что, 112 позвонил и сообщил в полицию о жителях рарушающих закон о поругании власти, комментарии зафиксировали, ждите, за вами едут, присядете на пяток!!) {эт стеб, конешна}

Гость
6 июн 2019 в 11:31

цитата: " Я пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно, — рассказала свидетель произошедшего Наталья Великанова. "
вот в этой фразе все :(
некуда звонить, наша полиция, нас не бережет.

гость
6 июн 2019 в 11:22

Бросилась в глаза фраза - "пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно," - как знакомо