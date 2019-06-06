В Ярославле разъярённая женщина разнесла остановку общественного транспорта

Во Фрунзенском районе ночью разгромили остановку общественного транспорта. У металлической конструкции оторвалась задняя стенка. Причиной этому стали пьяные разборки молодой пары, которые происходили на остановке на улице Пирогова в Ярославле.

— Мы с дочкой вышли из автобуса, на остановке разборки, толпа людей, пьяный мужчина, лежащий на земле, и пьяная женщина. Она орала «да, я сломала остановку, я его толкнула, а чего он на меня наехал». Я пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно, — рассказала свидетель произошедшего Наталья Великанова.

