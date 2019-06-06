В Ярославле разъярённая женщина разнесла остановку общественного транспорта

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У неё были разборки с любимым мужчиной
В мэрии выясняют, кто будет восстанавливать остановку
Во Фрунзенском районе ночью разгромили остановку общественного транспорта. У металлической конструкции оторвалась задняя стенка. Причиной этому стали пьяные разборки молодой пары, которые происходили на остановке на улице Пирогова в Ярославле.
— Мы с дочкой вышли из автобуса, на остановке разборки, толпа людей, пьяный мужчина, лежащий на земле, и пьяная женщина. Она орала «да, я сломала остановку, я его толкнула, а чего он на меня наехал». Я пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно, — рассказала свидетель произошедшего Наталья Великанова.
Кто именно восстановит остановку, пока не известно. Мэрия Ярославля решает, будет ли требовать компенсацию за испорченное имущество с ярославны.
Только что, 112 позвонил и сообщил в полицию о жителях рарушающих закон о поругании власти, комментарии зафиксировали, ждите, за вами едут, присядете на пяток!!) {эт стеб, конешна}
цитата: " Я пыталась дозвониться в дежурную часть полиции, но безрезультатно, — рассказала свидетель произошедшего Наталья Великанова. "
вот в этой фразе все :(
некуда звонить, наша полиция, нас не бережет.