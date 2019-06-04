4 июня вторник
СЕЙЧАС +20°С
usd 65.55
eur 73.22
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 65.55
eur 73.22
Город
Фоторепортаж

Ураза-байрам в Ярославле: как мусульмане отмечают праздник на улицах города

Фоторепортаж Саши Савельевой

Поделиться

689
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Около соборной мечети мусульман собралось так много, что пришлось перекрыть улицу Победы

Фото: Александра Савельева

Сегодня мусульмане отмечают один из важнейших праздников в их религии — Ураза-байрам (праздник разговения, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан). Около мечети сегодня много верующих. Люди поздравляют друг друга. Мы посмотрели, как проходит Ураза-байрам в Ярославле. Листайте наш фоторепортаж.

На входе в мечеть — рамки металлоискателей

Фото: Александра Савельева

На празднике дежурили сотрудники МВД, ГИБДД и Росгвардии

Фото: Александра Савельева

Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!)

Фото: Александра Савельева

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в первый день месяца Шавваль

Фото: Александра Савельева

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз)

Фото: Александра Савельева

В этот день надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы

Фото: Александра Савельева

Из-за праздника центр города встал в 7-балльные пробки

Фото: Александра Савельева

Праздник прошёл спокойно, радостно

Фото: Александра Савельева

Cегодня мусульмане поздравляют друг друга и ходят в гости, отмечая окончание месяца поста Рамадана

Фото: Александра Савельева

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Ураза-байраммусульманефото

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Наталья
4 июн 2019 в 11:07

Во-первых, согласовано, а во-вторых, крёстный ход

НеравноДушный
4 июн 2019 в 10:14

Почему-то им несанкционированное сборище разрешают. Вы попробуйте вот так же собраться и пройтись по улицам, сразу подъедут ребята в "мышиных мундирах" и закроют в автозаки. Активистов, протестующих против московского мусора, тягали постоянно за помехи движению и всё такое, хотя люди для народа старались. А тут улицы перекрывают, как хотят, и всем властям на это наплевать.