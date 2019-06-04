Ураза-байрам в Ярославле: как мусульмане отмечают праздник на улицах города

НеравноДушный 4 июн 2019 в 10:14

Почему-то им несанкционированное сборище разрешают. Вы попробуйте вот так же собраться и пройтись по улицам, сразу подъедут ребята в "мышиных мундирах" и закроют в автозаки. Активистов, протестующих против московского мусора, тягали постоянно за помехи движению и всё такое, хотя люди для народа старались. А тут улицы перекрывают, как хотят, и всем властям на это наплевать.