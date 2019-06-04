Ураза-байрам в Ярославле: как мусульмане отмечают праздник на улицах города

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Фоторепортаж Саши Савельевой
Около соборной мечети мусульман собралось так много, что пришлось перекрыть улицу Победы
Сегодня мусульмане отмечают один из важнейших праздников в их религии — Ураза-байрам (праздник разговения, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан). Около мечети сегодня много верующих. Люди поздравляют друг друга. Мы посмотрели, как проходит Ураза-байрам в Ярославле. Листайте наш фоторепортаж.
Почему-то им несанкционированное сборище разрешают. Вы попробуйте вот так же собраться и пройтись по улицам, сразу подъедут ребята в "мышиных мундирах" и закроют в автозаки. Активистов, протестующих против московского мусора, тягали постоянно за помехи движению и всё такое, хотя люди для народа старались. А тут улицы перекрывают, как хотят, и всем властям на это наплевать.