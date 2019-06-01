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Город

Здесь такое впервые: в Ростове устроили променад-парад

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Променад с оркестром будут устраивать в Ростове по субботам

Фото: Наталья Булах

В Ростове Великом придумали, как небанально начать первый день лета. В городе устроили променад-парад с духовым оркестром. 

 Оркестранты прошествовали от городского сада по главным улицам Ростова Великого и завершили музыкальный променад в центральном дворе Ростовского музея-заповедника. 

Режиссер постановки — народный артист России Валерий Кириллов. 

— Это так же, как в Праге мы собираемся на Староместской площади, чтобы послушать бой астрономических часов, в Москве — посмотреть смену караула. А по субботам в Ростове теперь можно будет посмотреть большой променад! — поделился впечатлениями Валерий Кириллов.

Променады будут устраивать каждую субботу в 15 часов. Зрителей и участников ждут в исполнении оркестра марши и вальсы. Первый парад поразил туристов из Тайваня, которые начали танцевать под музыку оркестра. 

Туристы из Тайваня устроили танцы под музыку ростовского муниципального духового оркестра

Фото: Наталья Булах

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