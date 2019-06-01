Здесь такое впервые: в Ростове устроили променад-парад

В Ростове Великом придумали, как небанально начать первый день лета. В городе устроили променад-парад с духовым оркестром.

Оркестранты прошествовали от городского сада по главным улицам Ростова Великого и завершили музыкальный променад в центральном дворе Ростовского музея-заповедника.

Режиссер постановки — народный артист России Валерий Кириллов.

— Это так же, как в Праге мы собираемся на Староместской площади, чтобы послушать бой астрономических часов, в Москве — посмотреть смену караула. А по субботам в Ростове теперь можно будет посмотреть большой променад! — поделился впечатлениями Валерий Кириллов.