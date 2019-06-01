Отдыхать! Куда можно улететь прямо из Ярославля этим летом

Наступило лето — пора, когда многие начинают скупать путёвки на курорты, если ещё этого не сделали ранее. Мы посмотрели, куда в этом году можно улететь прямо из Ярославля и сколько это стоит.

В аэропорту Туношна запустили сразу несколько направлений: Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань и Санкт-Петербург.

Ярославль — Сочи

Рейсы выполняет авиакомпания «Руслайн» по вторникам, четвергам и субботам на самолётах Bombardier CRJ200. Стоимость билета начинается от 5600 рублей в одну сторону. На ближайшие даты в июне билеты уже раскуплены. Лететь из Ярославля придётся 2 часа 50 минут.