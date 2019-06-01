Отдыхать! Куда можно улететь прямо из Ярославля этим летом

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Обзор рейсов и цен из аэропорта Туношна
Этим летом из аэропорта Туношна открыли немало новых направлений
Наступило лето — пора, когда многие начинают скупать путёвки на курорты, если ещё этого не сделали ранее. Мы посмотрели, куда в этом году можно улететь прямо из Ярославля и сколько это стоит.
В аэропорту Туношна запустили сразу несколько направлений: Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань и Санкт-Петербург.
Ярославль — Сочи
Рейсы выполняет авиакомпания «Руслайн» по вторникам, четвергам и субботам на самолётах Bombardier CRJ200. Стоимость билета начинается от 5600 рублей в одну сторону. На ближайшие даты в июне билеты уже раскуплены. Лететь из Ярославля придётся 2 часа 50 минут.
Ярославль — Краснодар
В Краснодар можно улететь с компанией Азимут на самолётах Sukhoi Superjet-100 всего от 2899 рублей в одну сторону. В июне рейсы запланированы по вторникам, четвергам и субботам, в июле — по четвергам и воскресеньям. Время в пути 2 часа 35 минут.
Ярославль — Симферополь
Рейсы в Крым начнутся со 2 июня и будут выполняться по воскресеньям из Ярославля. Полетит авиакомпания «Руслайн». Стоимость первых рейсов от 5640 рублей в одну сторону.
Ярославль — Казань
Отличный вариант для отдыха на выходные: из Ярославля в Казань можно улететь по вторникам и четвергам. Полетит авиакомпания «ЮВТаэро» на 50-кресельных CRJ-200. Стоимость билета — от 2600 рублей в одну сторону. Лететь всего 1 час 20 минут.
Ярославль — Санкт-Петербург
Это постоянные рейсы аэропорта, они осуществляются по вторникам, четвергам и воскресеньям компанией S7 Airlines. Стоимость билета в одну сторону — 3600 рублей. Если покупать билеты на сайте авиакомпании, можно взять билеты в обе стороны за 5200 рублей.