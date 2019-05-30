В Ярославле спасатели утопили легковушку: самые яркие фотографии и видео с учений

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6 мая 2019
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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Сегодняшнее утро для спасателей из «Центра гражданской защиты» началось с тревоги. К счастью, с учебной. На Тверицком пляже поисково-спасательная служба отрабатывала практические навыки спасения людей. По сценарию, возле реки произошло ДТП с двумя легковушками. Одна машина утонула в Волге, другая осталась на дороге, но внутри зажат водитель. Водолазам пришлось погружаться в воду, чтобы достать автомобиль. С помощью лебёдок и эвакуатора спасатели вытащили машину.
По второму сценарию, на борту прогулочного судна случился пожар. Людям пришлось прыгать в воду. Их спасли на катерах.
Спасательная операция продлилась около 30 минут. После состоялось общее построение, на котором начальник «Центра гражданской защиты» объявил результаты тренировки.
— Результаты очень положительные. Ребята работали на пять с плюсом. Был задействован весь отряд, все смены. Особых недочётов, замечаний не было, — рассказал начальник отдела обеспечения безопасности на водных объектах Константин Лисунов.
Напоминаем, что официально с 1 июня в Ярославле открывается купальный сезон. Три главных пляжа, на которых можно купаться, уже облагородили: почистили дно от опасных предметов, обновили песок и обработали территорию от клещей.