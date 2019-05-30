В Ярославле спасатели утопили легковушку: самые яркие фотографии и видео с учений

Сегодняшнее утро для спасателей из «Центра гражданской защиты» началось с тревоги. К счастью, с учебной. На Тверицком пляже поисково-спасательная служба отрабатывала практические навыки спасения людей. По сценарию, возле реки произошло ДТП с двумя легковушками. Одна машина утонула в Волге , другая осталась на дороге, но внутри зажат водитель . Водолазам пришлось погружаться в воду, чтобы достать автомобиль. С помощью лебёдок и эвакуатора спасатели вытащили машину.

Каждый день на трёх городских пляжах дежурят два спасателя

По второму сценарию, на борту прогулочного судна случился пожар. Людям пришлось прыгать в воду. Их спасли на катерах.

— Результаты очень положительные. Ребята работали на пять с плюсом. Был задействован весь отряд, все смены. Особых недочётов, замечаний не было, — рассказал начальник отдела обеспечения безопасности на водных объектах Константин Лисунов.



Напоминаем, что официально с 1 июня в Ярославле открывается купальный сезон. Три главных пляжа, на которых можно купаться, уже облагородили: почистили дно от опасных предметов, обновили песок и обработали территорию от клещей.