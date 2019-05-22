В Ярославской области жители смогут бесплатно звонить с таксофонов на стационарные телефоны

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Власти считают, что этот вид связи востребован
На сотовые телефоны нововведение не распространяется
С 1 июня отменят плату за междугородние телефонные звонки с таксофонов на любые номера стационарные телефон в стране. Плата за звонки с таксофонов внутри региона не взимается с декабря 2018 года. Бесплатно в любой город с таксофона теперь будут звонить без карты (только на городские, для сотовых номеров это правило не действует)
Если вы сейчас пытаетесь вспомнить, что такое таксофон и как это работает, и удивляетесь — не удивляйтесь: по данным правительства области, это востребованная услуга.
— Это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, — рассказала заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая. — Если сложить продолжительность разговоров со всех таксофонов в регионе, то получается, что люди общаются с их помощью пять суток в месяц. Мы видим интерес со стороны граждан, видим потребность в таксофонах, поэтому они будут действовать еще долго.
В Ярославской области 4931 таксофон. Основные звонки идут на номера скорой помощи, полиции, пожарных. Каждый месяц в регионе фиксируется и около 200 входящих вызовов.