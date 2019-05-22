В Ярославской области жители смогут бесплатно звонить с таксофонов на стационарные телефоны

С 1 июня отменят плату за междугородние телефонные звонки с таксофонов на любые номера стационарные телефон в стране. Плата за звонки с таксофонов внутри региона не взимается с декабря 2018 года. Бесплатно в любой город с таксофона теперь будут звонить без карты (только на городские, для сотовых номеров это правило не действует)

Если вы сейчас пытаетесь вспомнить, что такое таксофон и как это работает, и удивляетесь — не удивляйтесь: по данным правительства области, это востребованная услуга.