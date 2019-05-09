Началась давка: после праздничного салюта в Ярославле образовалась пробка из людей

В Ярославле отгремел салют в честь Дня Победы. А сразу после него центр города погрузился в пробку из людей и машин. На улице Первомайской началась давка, которая чуть не переросла в потасовку.

— Надо успеть на маршрутку! - спешили зрители салюта.



— Мужчины в толпе затеяли было драку, но их угомонили стоявшие рядом полицейские, — сообщает с места редактор 76.RU Ольга Прохорова.

Пробка из людей настолько велика, что лучше в ближайшее время выбрать другой маршрут.