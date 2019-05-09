10 мая пятница
СЕЙЧАС +17°С
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 65.23
eur 73.09
Город

Началась давка: после праздничного салюта в Ярославле образовалась пробка из людей

Проблемы с движением сейчас и у автомобилистов

Поделиться

717
0 Обсудить

Все новости

Все новости

На Первомайской улице не протолкнуться

Фото: Ольга Прохорова

В Ярославле отгремел салют в честь Дня Победы. А сразу после него центр города погрузился в пробку из людей и машин. На улице Первомайской началась давка, которая чуть не переросла в потасовку.

— Надо успеть на маршрутку! - спешили зрители салюта.

— Мужчины в толпе затеяли было драку, но их угомонили стоявшие рядом полицейские, — сообщает с места редактор 76.RU Ольга Прохорова. 

Пробка из людей настолько велика, что лучше в ближайшее время выбрать другой  маршрут. 

После салюта образовалась пробка из людей 

Видео: Ольга Прохорова 

Однако проблемы с движением сохраняются: пробка выстроилась на мосту через Которосль в сторону Московского проспекта и его развязках, стоит улица Первомайская, Большая Октябрьская на подъезде к Богоявленской площади.

Как отгремел День Победы в Ярославле: смотрите в нашем онлайн-репортаже, тут есть практически все события дня.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

9 Мая День Победы

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)