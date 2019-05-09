Началась давка: после праздничного салюта в Ярославле образовалась пробка из людей

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Проблемы с движением сейчас и у автомобилистов
На Первомайской улице не протолкнуться
В Ярославле отгремел салют в честь Дня Победы. А сразу после него центр города погрузился в пробку из людей и машин. На улице Первомайской началась давка, которая чуть не переросла в потасовку.
— Надо успеть на маршрутку! - спешили зрители салюта.
— Мужчины в толпе затеяли было драку, но их угомонили стоявшие рядом полицейские, — сообщает с места редактор 76.RU Ольга Прохорова.
Пробка из людей настолько велика, что лучше в ближайшее время выбрать другой маршрут.
Однако проблемы с движением сохраняются: пробка выстроилась на мосту через Которосль в сторону Московского проспекта и его развязках, стоит улица Первомайская, Большая Октябрьская на подъезде к Богоявленской площади.
Как отгремел День Победы в Ярославле: смотрите в нашем онлайн-репортаже, тут есть практически все события дня.