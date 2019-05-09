Когда и где смотреть салют на 9 Мая: самые удобные места

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Рассказываем, откуда в Ярославле будет ярче видно
Салют Победы начнется в 22:00
Сегодня над Ярославлем прогремит салют Победы. Он начнётся в 22:00.
Салют будут запускать с пляжа на Которосльной набережной, а это значит, что отлично видно его будет с самой набережной, со Стрелки и с берега со стороны 1-ой Закоторосльной набережной (напротив Стрелки через Московский мост).
Как Ярославль празднует День Победы, мы смотрим в режиме онлайн: парад Победы, шествие «Бессмертного полка», события на улицах города.