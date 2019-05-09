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    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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Город

Когда и где смотреть салют на 9 Мая: самые удобные места

Рассказываем, откуда в Ярославле будет ярче видно

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Салют Победы начнется в 22:00

Фото: Александра Савельева

Сегодня над Ярославлем прогремит салют Победы. Он начнётся в 22:00. 

Салют будут запускать с пляжа на Которосльной набережной, а это значит, что отлично видно его будет с самой набережной, со Стрелки и с берега со стороны 1-ой Закоторосльной набережной (напротив Стрелки через Московский мост).

Где лучше всего будет видно салют 

Фото: Google.maps 

Как Ярославль празднует День Победы, мы смотрим в режиме онлайн: парад Победы, шествие «Бессмертного полка», события на улицах города. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

9 мая. День Победысалют

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