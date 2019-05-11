«Даже если небо упадёт, я буду это делать»: колонка ярославны об отношениях с родителями

Когда мама ещё была жива, я все время думала — вот сейчас разберусь с ремонтом и куплю ей шубу. Вот сейчас ещё там что-то — и наконец я смогу дарить ей какие-то бомбические подарки на дни рождения. Я отвезу их с папой на Канары. Все будет по-другому.

В суете и работе мы часто откладываем общение с родителями на потом. Это «потом» опасно — можно не успеть... И эту простую мысль осознала Юлия Белянина, написавшая трогательную колонку об отношениях с родителями.

Поэтому теперь на Новый год и на его день рождения я приезжаю домой и готовлю ужин. Он не любит рестораны и покупную еду. Поэтому я иду в магазин, покупаю продукты и готовлю стол — как это делала мама. Я так и не смогла зарабатотать столько, чтобы подарить ему что-то реально серьёзное, но я знаю, что это для него важно — чтобы я приехала и как бы нежданно позвала его на ужин. Чтобы Ритка пришла и мы посидели так вот, по-семейному.

И даже если небо упадёт на землю, пока я могу, я всегда буду это делать. Даже если на это уходит куча времени — на готовку и поход в магазин.

Просто потому, что я знаю, как это для него важно. И не откладываю ничего до лучших времён. Они могут никогда не наступить.

А он есть здесь и сейчас, и иногда в кредитках есть некоторый смысл, потому что они дают возможность сделать что-то важное здесь и сейчас. В разумных, конечно, пределах, но когда речь идёт о твоих любимых, это не важно.

Важна только любовь.