Фильмы о войне, «Бессмертный полк» и салют: появилось расписание Дня Победы в Ярославле

Ярославль готовится ко Дню Победы. Каждый день на Советской площади проходят репетиции праздника. Организаторы уже распланировали, что, где и когда будет проходить, и опубликовали расписание.
Программа классическая. Начнётся День Победы в Ярославле с возложения цветов к памятникам на воинском мемориальном кладбище. В 10 часов пройдёт парад Победы на Советской площади, а сразу за ним, в 11 часов — театрализованное представление.
В полдень от памятника Некрасову на пересечении Волжской набережной и Первомайского бульвара выйдет шествие «Бессмертный полк». Колонна пройдёт через Народный переулок, дойдёт до Советской площади и по правой стороне площади Челюскинцев до мемориала «Вечный огонь».
Также с 12:00 до 16:30 на стадионе «Спатаковец» пройдёт концерт в честь Дня Победы. А на Советской площади с 14:00 до 18:00 будет «Майский вальс», а после него — киноконцерт, который закончится в 22 часа.
Финалом праздника станет салют. Первые залпы фейерверка обещают запустить в небо ровно в десять часов вечера.
Кроме того, с завтрашнего дня и до 9 мая включительно в Ярославле будет работать бесплатный военно-полевой кинотеатр. Мы уже публиковали расписание показов фильмов в нём.