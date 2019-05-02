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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Фильмы о войне, «Бессмертный полк» и салют: появилось расписание Дня Победы в Ярославле

Что подготовили организаторы 9 Мая

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В этом году День Победы в Ярославле отметят по классической программе

Фото: Александра Савельева

Ярославль готовится ко Дню Победы. Каждый день на Советской площади проходят репетиции праздника. Организаторы уже распланировали, что, где и когда будет проходить, и опубликовали расписание.

Программа классическая. Начнётся День Победы в Ярославле с возложения цветов к памятникам на воинском мемориальном кладбище. В 10 часов пройдёт парад Победы на Советской площади, а сразу за ним, в 11 часов — театрализованное представление.

В полдень от памятника Некрасову на пересечении Волжской набережной и Первомайского бульвара выйдет шествие «Бессмертный полк». Колонна пройдёт через Народный переулок, дойдёт до Советской площади и по правой стороне площади Челюскинцев до мемориала «Вечный огонь».

В акции «Бессмертный полк» ежегодно принимают участие тысячи людей

Фото: Александра Савельева

Также с 12:00 до 16:30 на стадионе «Спатаковец» пройдёт концерт в честь Дня Победы. А на Советской площади с 14:00 до 18:00 будет «Майский вальс», а после него — киноконцерт, который закончится в 22 часа.

Финалом праздника станет салют. Первые залпы фейерверка обещают запустить в небо ровно в десять часов вечера.

Кроме того, с завтрашнего дня и до 9 мая включительно в Ярославле будет работать бесплатный военно-полевой кинотеатр. Мы уже публиковали расписание показов фильмов в нём.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

День Победы9 МаяБессмертный полк

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