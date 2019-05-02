Фильмы о войне, «Бессмертный полк» и салют: появилось расписание Дня Победы в Ярославле

Ярославль готовится ко Дню Победы. Каждый день на Советской площади проходят репетиции праздника. Организаторы уже распланировали, что, где и когда будет проходить, и опубликовали расписание.



Программа классическая. Начнётся День Победы в Ярославле с возложения цветов к памятникам на воинском мемориальном кладбище. В 10 часов пройдёт парад Победы на Советской площади, а сразу за ним, в 11 часов — театрализованное представление.



В полдень от памятника Некрасову на пересечении Волжской набережной и Первомайского бульвара выйдет шествие «Бессмертный полк». Колонна пройдёт через Народный переулок, дойдёт до Советской площади и по правой стороне площади Челюскинцев до мемориала «Вечный огонь».