В Ярославле на неделю откроется военно-полевой кинотеатр: расписание бесплатных показов

В Ярославле на площади перед центральным входом в концертно-зрелищный центр «Миллениум» на Которосльной набережной поставили кинопалатку. Там с 3 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр. Фильмы зрителям будут показывать в атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов прошлого века на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина».
— В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
Ярославцы смогут посмотреть все 18 серий документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» — «Неизвестная война» (СССР — США, 1978 год). Ее автор — режиссёр и оператор, педагог, писатель, продюсер, сценарист, фотокорреспондент и фронтовой кинооператор Роман Кармен. Цикл документальных фильмов рассказывает о наиболее значимых этапах и сражениях самой страшной в истории человечества войны. Фильмы представлены в эксклюзивном варианте.
Посетить показы военно-полевого кинотеатра сможет любой желающий бесплатно. Кинопалатка вмещает 70 зрителей, продолжительность каждой серии — 45 минут.
Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра
3 мая, пятница
14:00 — «Победа под Сталинградом»;
16:00 — «На восток»;
18:00 — «Партизаны. Война в тылу врага».
4 мая, суббота
14:00 — «Величайшее танковое сражение»;
16:00 — «Битва за Кавказ»;
18:00 — «Оборона Сталинграда».
5 мая, воскресенье
14:00 — «Война в воздухе»;
16:00 — «Битва за Москву»;
18:00 — «Война в Арктике».
6 мая, понедельник
12:00 — «Победа под Сталинградом»;
14:00 — «Битва на море»;
18:00 — «Освобождение Украины».
7 мая, вторник
12:00 — «Битва за Москву»;
14:00 — «Освобождение Белоруссии»;
18:00 — «От Карпат на Балканы и Вену».
8 мая, среда
12:00 — «Партизаны. Война в тылу врага»;
14:00 — «Освобождение Польши»;
18:00 — «Союзники».
9 мая, четверг
12:00 — «Битва за Берлин»;
14:00 — «Последнее сражение войны»;
18:00 — «Неизвестный солдат».