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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

В Ярославле на неделю откроется военно-полевой кинотеатр: расписание бесплатных показов

Стало известно, где разместят палатку и какие там покажут фильмы

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Фильмы в военно-полевом кинотеатре показывают в атмосфере, приближенной к эпохе 40-х годов прошлого века

Фото: КЗЦ «Миллениум»

В Ярославле на площади перед центральным входом в концертно-зрелищный центр «Миллениум» на Которосльной набережной поставили кинопалатку. Там с 3 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр. Фильмы зрителям будут показывать в атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов прошлого века на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина».

— В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Кинопалатку поставили около концертно-зрелищного центра «Миллениум»

Фото: КЗЦ «Миллениум»

Ярославцы смогут посмотреть все 18 серий документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» — «Неизвестная война» (СССР — США, 1978 год). Ее автор — режиссёр и оператор, педагог, писатель, продюсер, сценарист, фотокорреспондент и фронтовой кинооператор Роман Кармен. Цикл документальных фильмов рассказывает о наиболее значимых этапах и сражениях самой страшной в истории человечества войны. Фильмы представлены в эксклюзивном варианте.

Посетить показы военно-полевого кинотеатра сможет любой желающий бесплатно. Кинопалатка вмещает 70 зрителей, продолжительность каждой серии — 45 минут.

Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра

3 мая, пятница

14:00 — «Победа под Сталинградом»;

16:00 — «На восток»;

18:00 — «Партизаны. Война в тылу врага».

4 мая, суббота

14:00 — «Величайшее танковое сражение»;

16:00 — «Битва за Кавказ»;

18:00 — «Оборона Сталинграда».

5 мая, воскресенье

14:00 — «Война в воздухе»;

16:00 — «Битва за Москву»;

18:00 — «Война в Арктике».

6 мая, понедельник

12:00 — «Победа под Сталинградом»;

14:00 — «Битва на море»;

18:00 — «Освобождение Украины».

7 мая, вторник

12:00 — «Битва за Москву»;

14:00 — «Освобождение Белоруссии»;

18:00 — «От Карпат на Балканы и Вену».

8 мая, среда

12:00 — «Партизаны. Война в тылу врага»;

14:00 — «Освобождение Польши»;

18:00 — «Союзники».

9 мая, четверг

12:00 — «Битва за Берлин»;

14:00 — «Последнее сражение войны»;

18:00 — «Неизвестный солдат».

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

киноДень Победы9 Мая

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