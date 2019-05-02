В Ярославле на неделю откроется военно-полевой кинотеатр: расписание бесплатных показов

В Ярославле на площади перед центральным входом в концертно-зрелищный центр «Миллениум» на Которосльной набережной поставили кинопалатку. Там с 3 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр. Фильмы зрителям будут показывать в атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов прошлого века на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина».



— В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

