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Город

Кусок стены перелетел через дорогу: в Ярославле сдуло остановку

Металлическую конструкцию разметало по дороге

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Часть остановки улетела через улицу

Фото: Ольга Апенкина / Facebook.com 

Поднявшийся в городе холодный ветер оказался критичным для металлической конструкции ларька в Ярославле. На улице Чкалова в Ленинском районе просто сдуло ветром часть стены и перенесло через дорогу. 

— Надеюсь, никто хоть не пострадал, пока это перелетало через дорогу. Как крепилось это всё, интересно? — опубликовала видео в группе «Дороги Ярославля» Ольга Апенкина. 

В соцсетях пишут, что сдуло листы с киоска «Роспечати», а не остановку общественного транспорта. Мы отправили запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, кто ответит за случившееся.

Случаи, когда сдувало остановку, в Ярославле уже бывали. Однажды конструкцию понесло в то время, когда рядом стояли люди. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

киоскветер

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
29 апр 2019 в 11:32

Для кого новые остановки? Они не защищают от дождя, ветра, солнца. Посадите вместо каждой по дубу, пользы для людей больше будет.