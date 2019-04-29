Кусок стены перелетел через дорогу: в Ярославле сдуло остановку

Поднявшийся в городе холодный ветер оказался критичным для металлической конструкции ларька в Ярославле. На улице Чкалова в Ленинском районе просто сдуло ветром часть стены и перенесло через дорогу.

— Надеюсь, никто хоть не пострадал, пока это перелетало через дорогу. Как крепилось это всё, интересно? — опубликовала видео в группе «Дороги Ярославля» Ольга Апенкина.

В соцсетях пишут, что сдуло листы с киоска «Роспечати», а не остановку общественного транспорта. Мы отправили запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, кто ответит за случившееся.