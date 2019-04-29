«Осторожно! Осторожно!»: в Ярославле полицейские устроили облаву на наездниц

Полицейские устроили погоню за девушками на лошадях. За теми самыми, что катают на своих питомцах детвору. Ярославцы стали свидетелями того, как стражи порядка пытались поймать девчонок.



Всё произошло в воскресенье в сквере на улице Ушинского. Ярославец Алексей Бакуменко гулял там со своим сыном. На лошадке мальчик с удовольствием прокатился. Но вот спустя несколько минут в сквере оказались полицейские.



— Девчонки на пони, увидев полицию, ускакали из сквера, а вот две амазонки на больших лошадях ждали до последнего, надеясь, что патруль пройдёт мимо. Не прошёл, а ещё и машину в подкрепление вызвал. Девчонки пришпорили лошадей, от пеших патрульных ушли, а вот машина хитро срезала через дворы и опередила их. В итоге взяли вторую наездницу в тиски, она остановила лошадь. Машина продолжила погоню за первой беглянкой. А один из патрульных положил руку на круп пойманной лошади и пошёл рядом, что-то втирая маленькой наезднице. И тут вернулась первая, лихо проскакала мимо опешившего мента и сманила подругу. Та рванула следом, за ней бросился полицейский и относительно долго бежал наравне с лошадью, тщетно пытаясь ухватить за упряжь! Не догнал, но преследование не бросил. А вот вновь подъехавшая патрульная машина за девчонками не поехала, хотя некоторые прохожие законопослушно указали направление погони. Дело в том, что первая амазонка грамотно или случайно выбрала для побега улицу с односторонним движением, и возможности повернуть у полицейской машины не было. Прохожих они напугали изрядно. Если первая гнала по пустой проезжей части, то вторая неслась по тротуару, истошно крича: «Осторожно! Осторожно!». И пешеходы с матами или взвизгами бросались врассыпную, — рассказал очевидец произошедшего Алексей Бакуменко.

