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Город

«Осторожно! Осторожно!»: в Ярославле полицейские устроили облаву на наездниц

Девушки на лошадях мастерски уходили от погони

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Пешеходы изрядно пугались и отпрыгивали от несущихся лошадей в разные стороны

Фото: Стас Захарченко

Полицейские устроили погоню за девушками на лошадях. За теми самыми, что катают на своих питомцах детвору. Ярославцы стали свидетелями того, как стражи порядка пытались поймать девчонок.

Всё произошло в воскресенье в сквере на улице Ушинского. Ярославец Алексей Бакуменко гулял там со своим сыном. На лошадке мальчик с удовольствием прокатился. Но вот спустя несколько минут в сквере оказались полицейские.

— Девчонки на пони, увидев полицию, ускакали из сквера, а вот две амазонки на больших лошадях ждали до последнего, надеясь, что патруль пройдёт мимо. Не прошёл, а ещё и машину в подкрепление вызвал. Девчонки пришпорили лошадей, от пеших патрульных ушли, а вот машина хитро срезала через дворы и опередила их. В итоге взяли вторую наездницу в тиски, она остановила лошадь. Машина продолжила погоню за первой беглянкой. А один из патрульных положил руку на круп пойманной лошади и пошёл рядом, что-то втирая маленькой наезднице. И тут вернулась первая, лихо проскакала мимо опешившего мента и сманила подругу. Та рванула следом, за ней бросился полицейский и относительно долго бежал наравне с лошадью, тщетно пытаясь ухватить за упряжь! Не догнал, но преследование не бросил. А вот вновь подъехавшая патрульная машина за девчонками не поехала, хотя некоторые прохожие законопослушно указали направление погони. Дело в том, что первая амазонка грамотно или случайно выбрала для побега улицу с односторонним движением, и возможности повернуть у полицейской машины не было. Прохожих они напугали изрядно. Если первая гнала по пустой проезжей части, то вторая неслась по тротуару, истошно крича: «Осторожно! Осторожно!». И пешеходы с матами или взвизгами бросались врассыпную, — рассказал очевидец произошедшего Алексей Бакуменко.

К сожалению, Алексею не удалось выяснить причину, по которой наездниц стали прогонять из сквера. Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области, чтобы уточнить, почему полицейские запрещали девушкам с лошадьми находиться в сквере.

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Анна Лурье

ТЕГИ

лошадиживотные

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КОММЕНТАРИИ (2)

ВеДм
29 апр 2019 в 08:10

И правильно делают, что гоняют! Хоть раз видели, как эти "наездницы" дерьмо убирают за своими питомцами? Возле цирка одно время стойбище образовали, так через навоз переступать приходилось. В других местах не лучше. А полиция... Есть постановление мэра, запрещающее данный вид деятельности в городе. А полиция - механизм выполнения законов.

Гость
29 апр 2019 в 07:41

Вау! Что я прочёл ??? Голливудский боевик из Ярославля? Браво)))