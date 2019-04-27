«Это праздник веры и надежды»: в Ярославле в честь Пасхи пройдут крестный ход и богослужения

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон обратился к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Ярославской епархии Русской православной церкви с Пасхальным посланием.



— Слова пасхального приветствия звучат уже две тысячи лет, они всегда несут радость и мир, они всегда актуальны, какое бы время мы ни переживали. Что для человечества значит Пасха Господня? Праздник Пасхи Христовой — это праздник веры и надежды. Дай Бог каждому из нас быть со Христом, и через это пребывание являть любовь своим ближним. В эти светлые дни Пасхи Христовой я пожелаю всем Вам, дорогие о Господе братия и сестры, мира, счастья и Пасхальной радости. Аминь. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

