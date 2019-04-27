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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

«Это праздник веры и надежды»: в Ярославле в честь Пасхи пройдут крестный ход и богослужения

Где пройдёт главное пасхальное богослужение и когда доставят Благодатный огонь

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На Пасху в Ярославль доставят Благодатный огонь

Фото: Александра Савельева

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон обратился к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Ярославской епархии Русской православной церкви с Пасхальным посланием.

— Слова пасхального приветствия звучат уже две тысячи лет, они всегда несут радость и мир, они всегда актуальны, какое бы время мы ни переживали. Что для человечества значит Пасха Господня? Праздник Пасхи Христовой — это праздник веры и надежды. Дай Бог каждому из нас быть со Христом, и через это пребывание являть любовь своим ближним. В эти светлые дни Пасхи Христовой я пожелаю всем Вам, дорогие о Господе братия и сестры, мира, счастья и Пасхальной радости. Аминь. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе в Ярославле. Богослужение начнётся сегодня в 23 часа 30 минут. А завтра в 16 часов пройдут встреча Благодатного огня и Пасхальная вечерня.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Пасхаблагодатный огонь

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