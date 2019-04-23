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Город

Из-за жары в 30 с лишним градусов ограничат движение на федеральных трассах

Каких автодорог в Ярославской области коснутся запреты

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В жаркие дни большегрузы смогут ездить по трассе М-8 только с 10 часов вечера до 10 утра

Фото: Александра Савельева

Упрдор «Холмогоры» введёт ограничения движения по федеральным автодорогам, которые находятся в их ведении в Ярославской, Владимирской, Костромской, Вологодской и Архангельской областях. Это трассы М-8 Москва — Архангельск, А-114 Вологда — Новая Ладога, А-119 Вологда — Медвежьегорск, Р-243 Кострома — Пермь и Р-600 Кострома — Иваново. 


— Ограничение для движения тяжеловесного транспорта вводится в том случае, если дневная температура воздуха в этих регионах поднимется выше 32 градусов, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — Дело в том, что из-за серьёзной жары снижается несущая способность конструктивных элементов дорог. Ограничение коснется тех грузовиков, нагрузка на ось которых превышает установленную норму.

Проезд большегрузов с 20 мая по 31 августа при высоких температурах воздуха будет разрешен лишь по ночам: с 10 часов вечера до 10 часов утра.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дарий
23 апр 2019 в 10:27

Да чо мелочиться, давай по всей стране грузовики ночами катаются и только по нечётным дням, чтоб дороги отдохнули от нагрузки. Дороги должны быть качественными! В Египте проблем почему-то с дорогами нет, при их то пекле...

Гость
23 апр 2019 в 10:09

Это вместо того чтобы качественно строить дороги.

Слон
23 апр 2019 в 11:05

В Германии тоже запрещают фурам ездить если жарко?