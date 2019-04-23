Из-за жары в 30 с лишним градусов ограничат движение на федеральных трассах

Упрдор «Холмогоры» введёт ограничения движения по федеральным автодорогам, которые находятся в их ведении в Ярославской, Владимирской, Костромской, Вологодской и Архангельской областях. Это трассы М-8 Москва — Архангельск, А-114 Вологда — Новая Ладога, А-119 Вологда — Медвежьегорск, Р-243 Кострома — Пермь и Р-600 Кострома — Иваново.





— Ограничение для движения тяжеловесного транспорта вводится в том случае, если дневная температура воздуха в этих регионах поднимется выше 32 градусов, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — Дело в том, что из-за серьёзной жары снижается несущая способность конструктивных элементов дорог. Ограничение коснется тех грузовиков, нагрузка на ось которых превышает установленную норму.



Проезд большегрузов с 20 мая по 31 августа при высоких температурах воздуха будет разрешен лишь по ночам: с 10 часов вечера до 10 часов утра.

