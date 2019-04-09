«Сроки сжатые»: что в Ярославле построят на месте разогнанной барахолки

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Подробности рассказали в мэрии города
На стройплощадке рабочие закончили земляные работы
В Ярославле началась стройка на улице Кирпичной, из-за которой разогнали легендарную в городе барахолку. Скоро здесь появится трёхэтажный детский садик. Власти сообщили подробности.
— В детском саду будет предусмотрено 12 групп для детей от полутора до семи лет, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — В 2019 году в Ярославле запланировано строительство двух детских садов на 220 и одного на 280 мест, а также двух зданий яслей на 90 мест каждое.
Сейчас на стройке на Кирпичной улице уже закончены земляные работы и подрядчик проводит динамические испытания свай. После этого рабочие сразу приступят к обвязке свай металлическим каркасом. Возведение стен будущего детсада планируют начать в середине мая.
В последний день работы барахолки, которую пришлось разогнать из-за стройки, журналисты 76.RU побывали на улице Кирпичной и опубликовали большой репортаж с кучей фотографий и видео.