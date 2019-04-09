«Сроки сжатые»: что в Ярославле построят на месте разогнанной барахолки

В Ярославле началась стройка на улице Кирпичной, из-за которой разогнали легендарную в городе барахолку. Скоро здесь появится трёхэтажный детский садик. Власти сообщили подробности.



— В детском саду будет предусмотрено 12 групп для детей от полутора до семи лет, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — В 2019 году в Ярославле запланировано строительство двух детских садов на 220 и одного на 280 мест, а также двух зданий яслей на 90 мест каждое.

