9 апреля вторник
СЕЙЧАС +6°С
usd 64.78
eur 72.97
  • 8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +6°С
usd 64.78
eur 72.97
Город

«Сроки сжатые»: что в Ярославле построят на месте разогнанной барахолки

Подробности рассказали в мэрии города

Поделиться

1 351
0 Обсудить

Все новости

Все новости

На стройплощадке рабочие закончили земляные работы

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле началась стройка на улице Кирпичной, из-за которой разогнали легендарную в городе барахолку. Скоро здесь появится трёхэтажный детский садик. Власти сообщили подробности.

— В детском саду будет предусмотрено 12 групп для детей от полутора до семи лет, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — В 2019 году в Ярославле запланировано строительство двух детских садов на 220 и одного на 280 мест, а также двух зданий яслей на 90 мест каждое.

Детский сад планируют достроить до конца 2019 года

Фото: мэрия Ярославля

Сейчас на стройке на Кирпичной улице уже закончены земляные работы и подрядчик проводит динамические испытания свай. После этого рабочие сразу приступят к обвязке свай металлическим каркасом. Возведение стен будущего детсада планируют начать в середине мая.

В последний день работы барахолки, которую пришлось разогнать из-за стройки, журналисты 76.RU побывали на улице Кирпичной и опубликовали большой репортаж с кучей фотографий и видео.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

барахолкастроительствоЯрославль

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)