Последний день барахолки: репортаж с культового блошиного рынка, которого больше не будет

Вообще-то этой барахолки на Кирпичной в Ярославле сегодня быть уже не должно — торговцев попросили переезжать уже в другое место вместе со всем своим антиквариатом. На заборе даже табличка висит — всё, с 7 апреля переезжаем. Но блошиный рынок — это отдельный мир, крепко обосновавшийся на своей земле. Его просто так с места не сдвинешь. Пусть это место и по щиколотку в грязи. И пусть в мире хлама над старыми чемоданами, книжками, значками и посудой витает тревога — выгонят, не выгонят? — барахольщики упорно приходят сюда, на Кирпичную, как приходили и торговали много лет, сделав блошиный рынок культовым местом в городе.

Купить можно, кажется, всё! Фото: Ольга Прохорова

Как живёт знаменитая ярославская барахолка и что её ждёт дальше — в нашем большом фоторепортаже. Вдоль Кирпичной идешь — как в фейсбук или «ВКонтакте» зашёл. Как в соцсетях, здесь каждый выставил свой «пост», обменивается комментариями с соседом. На телефон принимают платежи на карту у таких, как мы, дураков, пришедших на «блошку» без налички. В списке аудиозаписей — Михаил Круг из старенькой пятёрки, снизу до верху обложенной товаром.

Почти уже раритетная посуда Фото: Михаил Контуев

Купить здесь можно что угодно — много всего нужного и одновременно бесполезного. Значки, ложки, запчасти, иконы, кособокие игрушки, пластинки с блюзом и кассеты Надежды Кадышевой. Даже живые курицы.

Куриц тоже продают. Живых. Фото: Ольга Прохорова

Тут же, между «прилавками», жарят шашлыки. Мужичок около багажника так яростно продаёт аккумулятор — мы так в своих фейсбуках о политике не ругаемся.

Человек, который знает об отечественных аккумуляторах всё Фото: Ольга Прохорова

Главная тема хлам-сообщества — конечно, неизбежный переезд. Говорят про переселение на Полушкину рощу и в Брагино, на рынок. — Придёт полиция и всех погонит, да-да, — шепчутся за одним столом.

— А чего, чего там на Полушкиной-то? Всем места дадут? — Дадут! Ну там и привыкнем. — Ага, привыкнешь! А я слышал, что по 200 рублей за «квадрат» драть будут! — Да не будут! — Ну конечно, пустят тебя туда с твоими ложками бесплатно. А тут мы всю жизнь, считай, просидели...

Классический набор барахолки Фото: Ольга Прохорова

Есть и те, кто переезда ждёт с надеждой. — Хоть увезут нас из этой грязи!

И правда, грязь здесь невыносимая. Гудит барахолка, волнуется, перекидывает слухи. Разбилась на два лагеря — за и против переезда, чувствуют исторический для себя момент.

Машины раскатали грязь вдоль улицы Фото: Михаил Контуев

— Мы ведь кто? Мы вторую жизнь вещам даём. Люди на помойку выкидывают — а мы продаем, — рассуждает мужчина и продаёт нам книгу за полтинник. — Тоже, пожалуйста, на помойке найдена.



Из актуального Фото: Ольга Прохорова

И грязь, растащенная по дороге строительными машинами, никого не смущает. Продавцы ближе к полудню начинаются собирать чемоданы, упаковывать всё в машины. Тут для них ещё одно опасение — будет ли на новом месте как подъехать, где поставить свою «газельку»... Продавцы с «блошки» цепляются за свой маленький уютный мирок. Кто знает — что им здесь больше нужно: деньги или общение?

Продавцы уверяют — все эти книги когда-то просто выбросили на помойку Фото: Ольга Прохорова

Местный фуд-корт Фото: Михаил Контуев

Барахолка тянется через всю улицу Фото: Ольга Прохорова

Такие вот прилавки Фото: Михаил Контуев

Минутка прекрасного Фото: Ольга Прохорова

Винтаж! Фото: Ольга Прохорова

Можно даже Библию купить. Недорого. Фото: Ольга Прохорова

Религиозной темы вообще много на блошином рынке Фото: Ольга Прохорова

Есть места чуть почище Фото: Ольга Прохорова

Какая барахолка без советских значков Фото: Ольга Прохорова

И всякое полезное Фото: Ольга Прохорова

Тревожатся барахольщики — куда их выселят? Фото: Ольга Прохорова

Велосипед всего за 1700 Фото: Михаил Контуев

Романтика, правда? Фото: Ольга Прохорова

Кажется, придется покидать насиженное место Фото: Ольга Прохорова

Есть не только музыкальные инструменты, но и пластинки Фото: Михаил Контуев

Кому самовар? Фото: Михаил Контуев

Так много разного ненужного Фото: Ольга Прохорова

На новое место ехать продавцы не спешат — поэтому в крытом помещении пока ещё свободно.

Новое место будет потеплее Фото: Михаил Контуев