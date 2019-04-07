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Город
Фоторепортаж

Последний день барахолки: репортаж с культового блошиного рынка, которого больше не будет

Что думают о большом переселении ярославские уличные торговцы

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Барахолка здесь уже многие годы

Фото: Ольга Прохорова

Вообще-то этой барахолки на Кирпичной в Ярославле сегодня быть уже не должно — торговцев попросили переезжать уже в другое место вместе со всем своим антиквариатом. На заборе даже табличка висит — всё, с 7 апреля переезжаем. Но блошиный рынок — это отдельный мир, крепко обосновавшийся на своей земле. Его просто так с места не сдвинешь. Пусть это место и по щиколотку в грязи. И пусть в мире хлама над старыми чемоданами, книжками, значками и посудой витает тревога — выгонят, не выгонят? — барахольщики упорно приходят сюда, на Кирпичную, как приходили и торговали много лет, сделав блошиный рынок культовым местом в городе.

Купить можно, кажется, всё!

Фото: Ольга Прохорова

Как живёт знаменитая ярославская барахолка и что её ждёт дальше — в нашем большом фоторепортаже.

Вдоль Кирпичной идешь — как в фейсбук или «ВКонтакте» зашёл. Как в соцсетях, здесь каждый выставил свой «пост», обменивается комментариями с соседом. На телефон принимают платежи на карту у таких, как мы, дураков, пришедших на «блошку» без налички. В списке аудиозаписей — Михаил Круг из старенькой пятёрки, снизу до верху обложенной товаром. 

Почти уже раритетная посуда

Фото: Михаил Контуев

Купить здесь можно что угодно — много всего нужного и одновременно бесполезного. Значки, ложки, запчасти, иконы, кособокие игрушки, пластинки с блюзом и кассеты Надежды Кадышевой. Даже живые курицы.

Куриц тоже продают. Живых.

Фото: Ольга Прохорова

Тут же, между «прилавками», жарят шашлыки. Мужичок около багажника так яростно продаёт аккумулятор — мы так в своих фейсбуках о политике не ругаемся.

Человек, который знает об отечественных аккумуляторах всё

Фото: Ольга Прохорова

Главная тема хлам-сообщества — конечно, неизбежный переезд. Говорят про переселение на Полушкину рощу и в Брагино, на рынок.

— Придёт полиция и всех погонит, да-да, — шепчутся за одним столом.

— А чего, чего там на Полушкиной-то? Всем места дадут?

— Дадут! Ну там и привыкнем.

— Ага, привыкнешь! А я слышал, что по 200 рублей за «квадрат» драть будут!

— Да не будут!

— Ну конечно, пустят тебя туда с твоими ложками бесплатно. А тут мы всю жизнь, считай, просидели...

Классический набор барахолки

Фото: Ольга Прохорова

Есть и те, кто переезда ждёт с надеждой.

— Хоть увезут нас из этой грязи!

И правда, грязь здесь невыносимая.

Гудит барахолка, волнуется, перекидывает слухи. Разбилась на два лагеря — за и против переезда, чувствуют исторический для себя момент.

Машины раскатали грязь вдоль улицы

Фото: Михаил Контуев

— Мы ведь кто? Мы вторую жизнь вещам даём. Люди на помойку выкидывают — а мы продаем, — рассуждает мужчина и продаёт нам книгу за полтинник. — Тоже, пожалуйста, на помойке найдена.

Из актуального

Фото: Ольга Прохорова

И грязь, растащенная по дороге строительными машинами, никого не смущает. Продавцы ближе к полудню начинаются собирать чемоданы, упаковывать всё в машины. Тут для них ещё одно опасение — будет ли на новом месте как подъехать, где поставить свою «газельку»...

Продавцы с «блошки» цепляются за свой маленький уютный мирок. Кто знает — что им здесь больше нужно: деньги или общение?

Продавцы уверяют — все эти книги когда-то просто выбросили на помойку

Фото: Ольга Прохорова

Местный фуд-корт

Фото: Михаил Контуев

Барахолка тянется через всю улицу

Фото: Ольга Прохорова

Такие вот прилавки

Фото: Михаил Контуев

Минутка прекрасного

Фото: Ольга Прохорова

Винтаж!

Фото: Ольга Прохорова

Можно даже Библию купить. Недорого.

Фото: Ольга Прохорова

Религиозной темы вообще много на блошином рынке

Фото: Ольга Прохорова

Есть места чуть почище

Фото: Ольга Прохорова

Какая барахолка без советских значков

Фото: Ольга Прохорова

И всякое полезное 

Фото: Ольга Прохорова

Тревожатся барахольщики — куда их выселят?

Фото: Ольга Прохорова

Велосипед всего за 1700

Фото: Михаил Контуев

Романтика, правда?

Фото: Ольга Прохорова

Кажется, придется покидать насиженное место

Фото: Ольга Прохорова

Есть не только музыкальные инструменты, но и пластинки

Фото: Михаил Контуев

Кому самовар?

Фото: Михаил Контуев

Так много разного ненужного

Фото: Ольга Прохорова

На новое место ехать продавцы не спешат — поэтому в крытом помещении пока ещё свободно.

Новое место будет потеплее

Фото: Михаил Контуев

Здесь ждут продавцов и покупателей

Фото: Михаил Контуев

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Ольга Прохорова
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барахолка

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
7 апр 2019 в 19:30

Вот никак не могут людей оставить в покое. Помочь-нет, а вот запретить, навредить, испортить жизнь, уничтожить-это да, всегда.