Последний день барахолки: репортаж с культового блошиного рынка, которого больше не будет

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23 марта 2019
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12 декабря 2018
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Вообще-то этой барахолки на Кирпичной в Ярославле сегодня быть уже не должно — торговцев попросили переезжать уже в другое место вместе со всем своим антиквариатом. На заборе даже табличка висит — всё, с 7 апреля переезжаем. Но блошиный рынок — это отдельный мир, крепко обосновавшийся на своей земле. Его просто так с места не сдвинешь. Пусть это место и по щиколотку в грязи. И пусть в мире хлама над старыми чемоданами, книжками, значками и посудой витает тревога — выгонят, не выгонят? — барахольщики упорно приходят сюда, на Кирпичную, как приходили и торговали много лет, сделав блошиный рынок культовым местом в городе.
Как живёт знаменитая ярославская барахолка и что её ждёт дальше — в нашем большом фоторепортаже.
Вдоль Кирпичной идешь — как в фейсбук или «ВКонтакте» зашёл. Как в соцсетях, здесь каждый выставил свой «пост», обменивается комментариями с соседом. На телефон принимают платежи на карту у таких, как мы, дураков, пришедших на «блошку» без налички. В списке аудиозаписей — Михаил Круг из старенькой пятёрки, снизу до верху обложенной товаром.
Купить здесь можно что угодно — много всего нужного и одновременно бесполезного. Значки, ложки, запчасти, иконы, кособокие игрушки, пластинки с блюзом и кассеты Надежды Кадышевой. Даже живые курицы.
Тут же, между «прилавками», жарят шашлыки. Мужичок около багажника так яростно продаёт аккумулятор — мы так в своих фейсбуках о политике не ругаемся.
Главная тема хлам-сообщества — конечно, неизбежный переезд. Говорят про переселение на Полушкину рощу и в Брагино, на рынок.
— Придёт полиция и всех погонит, да-да, — шепчутся за одним столом.
— А чего, чего там на Полушкиной-то? Всем места дадут?
— Дадут! Ну там и привыкнем.
— Ага, привыкнешь! А я слышал, что по 200 рублей за «квадрат» драть будут!
— Да не будут!
— Ну конечно, пустят тебя туда с твоими ложками бесплатно. А тут мы всю жизнь, считай, просидели...
Есть и те, кто переезда ждёт с надеждой.
— Хоть увезут нас из этой грязи!
И правда, грязь здесь невыносимая.
Гудит барахолка, волнуется, перекидывает слухи. Разбилась на два лагеря — за и против переезда, чувствуют исторический для себя момент.
— Мы ведь кто? Мы вторую жизнь вещам даём. Люди на помойку выкидывают — а мы продаем, — рассуждает мужчина и продаёт нам книгу за полтинник. — Тоже, пожалуйста, на помойке найдена.
И грязь, растащенная по дороге строительными машинами, никого не смущает. Продавцы ближе к полудню начинаются собирать чемоданы, упаковывать всё в машины. Тут для них ещё одно опасение — будет ли на новом месте как подъехать, где поставить свою «газельку»...
Продавцы с «блошки» цепляются за свой маленький уютный мирок. Кто знает — что им здесь больше нужно: деньги или общение?
На новое место ехать продавцы не спешат — поэтому в крытом помещении пока ещё свободно.