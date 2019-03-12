Вид удручающий: Ярославль покрылся чёрными токсичными сугробами

В одном прекрасном-прекрасном городе с приходом весны стали появляться чёрные-чёрные улицы. Расчищая дороги от снега, старательные-старательные коммунальщики сгребли всё в грязные-грязные кучи по обочинам. В Ярославле теперь хоть фильм ужасов снимай.



Жутко выглядит сейчас улица Свердлова — вдоль неё тянется эта монументальная стена из плотного почерневшего от грязи снега.

