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Вид удручающий: Ярославль покрылся чёрными токсичными сугробами

Целые улицы стали обрамлены жуткими горами снега

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Живём, как в страшилке

Фото: Александра Савельева

В одном прекрасном-прекрасном городе с приходом весны стали появляться чёрные-чёрные улицы. Расчищая дороги от снега, старательные-старательные коммунальщики сгребли всё в грязные-грязные кучи по обочинам. В Ярославле теперь хоть фильм ужасов снимай.

Жутко выглядит сейчас улица Свердлова — вдоль неё тянется эта монументальная стена из плотного почерневшего от грязи снега.

Где-то там был бордюр. Наверное

Фото: Александра Савельева

В центре города не лучше: снежные кучи высятся на газонах. Некоторые вырастают до двух метров.

И такая гадость — вдоль всей дороги

Фото: Александра Савельева

Мы спросили у экологов, насколько опасен такой чёрный снег.

Привет, весна

Фото: Александра Савельева

— Речь, конечно, не идёт о серьёзной экологической катастрофе, потому что современные реагенты не такие жуткие, как были раньше, тем не менее если «чёрный снег» растает, то это не пойдёт на пользу природе, — говорит инженер-эколог Ольга Дмитриева. — В СанПиНах чётко оговорено, что такой снег должны вывозить на полигон или на плавильню.

Такая куча спрячет от угона ваш автомобиль лучше любого гаража

Фото: Александра Савельева

Обратились мы и в мэрию.

Омерзительно, конечно

Фото: Александра Савельева

— Подрядчики формируют и ежедневно корректируют планы по вывозу снега. Оставлять таять не собираются, — ответили в ДГХ мэрии Ярославля.

Чёрные кучи расползаются и по тротуару

Фото: Александра Савельева

Чёрный снег укутал корни деревьев

Фото: Александра Савельева

В центре не лучше

Фото: Александра Савельева

Снежные чудовища в центре Ярославля

Фото: Александра Савельева

Тонем в чёрном снегу

Фото: Александра Савельева

Как-то интересно корректируют планы по вывозу чёрного снега в мэрии. Планы корректируются — снег остаётся

Фото: Александра Савельева

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КОММЕНТАРИИ (4)

Горожанин
12 март 2019 в 20:05

Кто там что корректирует?! На Володарского ракетчики с февраля как перекрыли улицу своим снегом, так до сих пор и копят. сугроб уже метра три вымахал. убирать никто не собирается.

Гость
12 март 2019 в 19:29

Надо иностранных туристов приглашать на обзорную экскурсию по старинному русскому городу.

Гость20
12 март 2019 в 19:21

Чего они корректируют? Тупо ждут пока растает.

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