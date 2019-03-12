Вид удручающий: Ярославль покрылся чёрными токсичными сугробами

Живём, как в страшилке
В одном прекрасном-прекрасном городе с приходом весны стали появляться чёрные-чёрные улицы. Расчищая дороги от снега, старательные-старательные коммунальщики сгребли всё в грязные-грязные кучи по обочинам. В Ярославле теперь хоть фильм ужасов снимай.
Жутко выглядит сейчас улица Свердлова — вдоль неё тянется эта монументальная стена из плотного почерневшего от грязи снега.
В центре города не лучше: снежные кучи высятся на газонах. Некоторые вырастают до двух метров.
Мы спросили у экологов, насколько опасен такой чёрный снег.
— Речь, конечно, не идёт о серьёзной экологической катастрофе, потому что современные реагенты не такие жуткие, как были раньше, тем не менее если «чёрный снег» растает, то это не пойдёт на пользу природе, — говорит инженер-эколог Ольга Дмитриева. — В СанПиНах чётко оговорено, что такой снег должны вывозить на полигон или на плавильню.
Обратились мы и в мэрию.
— Подрядчики формируют и ежедневно корректируют планы по вывозу снега. Оставлять таять не собираются, — ответили в ДГХ мэрии Ярославля.
Кто там что корректирует?! На Володарского ракетчики с февраля как перекрыли улицу своим снегом, так до сих пор и копят. сугроб уже метра три вымахал. убирать никто не собирается.
Надо иностранных туристов приглашать на обзорную экскурсию по старинному русскому городу.