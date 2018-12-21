В Ярославле откроют 22 ёлочных базара: адреса, расписание и цены

В Ярославле подготовили 22 площадки под ёлочные базары. Городские власти говорят, что они начнут открываться уже с завтрашнего дня.



— В этих местах можно будет купить русские ели, сосны, новогодние украшения и сувениры, — уточнили в мэрии Ярославля. — Все хвойные деревья родом из ярославского региона: из Борисоглебского, Тутаевского и Даниловского районов.



Цена новогодней ёлки — от 500 рублей за метр, в стоимость входит упаковка товара. Режим работы ёлочных базаров — с 10:00 до 20:00.



Где и когда откроются ёлочные базары в Ярославле

