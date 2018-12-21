В Ярославле откроют 22 ёлочных базара: адреса, расписание и цены

Ёлочные базары в Ярославле будут работать с десяти утра до восьми вечера
В Ярославле подготовили 22 площадки под ёлочные базары. Городские власти говорят, что они начнут открываться уже с завтрашнего дня.
— В этих местах можно будет купить русские ели, сосны, новогодние украшения и сувениры, — уточнили в мэрии Ярославля. — Все хвойные деревья родом из ярославского региона: из Борисоглебского, Тутаевского и Даниловского районов.
Цена новогодней ёлки — от 500 рублей за метр, в стоимость входит упаковка товара. Режим работы ёлочных базаров — с 10:00 до 20:00.
Где и когда откроются ёлочные базары в Ярославле
пл. Труда — с 24 по 31 декабря;
ул. Володарского, в районе д. 64 — с 22 по 24 декабря;
ул. Угличская, в районе д. 26 — с 25 по 31 декабря;
площадка напротив д. 10 по пр. Дзержинского — с 25 по 31 декабря;
Ленинградский пр., в районе д. 70 — с 22 по 31 декабря;
ул. Урицкого, в районе д. 50/44 — с 25 по 31 декабря;
Ленинградский пр., в районе д. 117 с 22 по 24 декабря;
Московский пр., в районе остановочного комплекса «Крестобогородская» (нечётная сторона) — с 25 по 30 декабря;
ул. Светлая, в районе д. 38 — с 22 по 31;
пр. Фрунзе, в районе ост. пункта «Ул. Чернопрудная» — с 23 по 31 декабря;
пр. Фрунзе, в районе ост. пункта «Ул. Академика Колмогорова» — с 20 по 31 декабря;
ул. Гагарина, в районе д. 28 (супермаркет «Лотос-М») — с 25 по 30 декабря.
Рынки и торговые площадки:
«Центральный рынок», АО «Центр» (ул. Депутатская, 7);
МУП «Ленинский рынок» (ул. Чкалова, 17а);
МУП «Ярмарки Дзержинского района» (ул. Пионерская, напротив д. 1, пересечение ул. Труфанова и Панина);
ООО «Рынок Дзержинского района» (пр. Дзержинского, 23а);
ЗАО «Ярославская ярмарка» (ул. Угличская, 4а).
Временные торговые площадки:
ООО «Мараш» (просп. Авиаторов, у д. 88, ул. Спартаковская, у д. 25);
ООО «Мангуст» (Ул. 8 Марта);
ООО «Амес-С» (Ул. Титова, 16);
ООО ТД «Суздальская ярмарка» (Ул. Ньютона, напротив д. 34);
ООО «Липовая гора» (Ул. Пирогова, у д. 39).
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