Будет снежно и морозно

Синоптики рассказали, какая погода ждёт ярославцев на Новый год.



Любители настоящей русской зимы могут радоваться: в новогоднюю ночь синоптики обещают сильные морозы. Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января опустится до -15... -18 градусов. Днём температура воздуха составит -12 градусов.



— Днем накануне Нового года, а также в праздничную ночь будет облачно и снежно, — рассказали специалисты центра Фобос.



Такую же погоду обещают и в первый день нового года. 2 января похолодает ещё больше. Ночью температура воздуха опустится до -22, днём до -15. По словам синоптиков, такая погода продлится все новогодние праздники.

