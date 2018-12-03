В мэрии уверяют, что убираются круглосуточно

В мэрии Ярославля заявили, что перешли в круглосуточный режим приборки города. Однако если вы недовольны состоянием дорог, то сказали, куда жаловаться.

— По вопросам содержания улично-дорожной сети города следует звонить по телефонам: 40-46-90 (диспетчерская служба Агентства по муниципальному заказу ЖКХ), 40-40-40 (ЕДДС), — рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.



В городской администрации заверили, что ни одна машина не будет простаивать, так как вся техника оборудована системой ГЛОНАСС. А это значит, что можно проследить, где ездили автомобили и сколько простаивали. Сейчас, пока морозы небольшие, город проливают реагентом на солевом растворе.