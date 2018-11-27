Женщине помогли соседи

В Рыбинске накануне поздно вечером разыгралась трагедия. На улице Серова стали барабанить в дверь одной из квартир. Обеспокоенные жильцы открыли и увидели, что на пороге стоит окровавленная пенсионерка. Оказалось, она вырвалась из рук тирана и побежала просить помощи у соседей. Те вызвали полицию. Выяснилось, что 72-летнюю женщину ножом изрезал собственный муж после того, как супруги поговорили на повышенных тонах.



— Прибыв на место происшествия, оперативники обнаружили, что у мужчины тоже имеется ножевое ранение. Установлено, что подозреваемый сам себе нанёс ранение, но впоследствии дал признательные показания, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Женщину госпитализировали. В отношении её мужа возбудили уголовное дело.

