Виктора Ситникова искала его внучка

В Ярославле нашли 71-летнего мужчину, которого искали четыре дня. Виктор Ситников ушёл из больницы, где проходил лечение. У пенсионера серьёзные проблемы со здоровьем: он плохо ориентируется в пространстве и постоянно теряет сознание. Внучка мужчины Мария рассказывала, что дедушка живёт один и вот уже два года не выходил на улицу.



— Сегодня утром он был найден в одной из больниц города, с ним все в порядке. За два дня поисков добровольцами было закрыто множество задач в нескольких районах Ярославля, отрабатывались все возможные версии его пропажи, плюс свидетельства, которые поступали на горячую линию, — рассказала старшая направления информационной координации поискового отряда «Лиза Алерт» Полина Торхунова.

Сейчас мужчина в безопасности. Он связался с родными. Помощь ему не требуется.