ДТП произошло поздно вечером

На Тутаевском шоссе в Ярославле возле ТРЦ «Рио» произошло ДТП: там вчера вечером в бордюр влетела машина BMW. В результате удара двое человек — 26-летний водитель автомобиля и его 26-летний пассажир — оказались заблокированы в салоне. Из машины ярославцев доставали спасатели.

— Оба пострадавших госпитализированы. В операции участвовали 13 спасателей, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Напомним, вчера в Рыбинске произошло неоднозначное ДТП: водитель на иномарке сбил пассажира. После чего попытался скрыться с места аварии.

