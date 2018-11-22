Люди оказались заблокированы в салоне BMW: в Брагино иномарка на скорости врезалась в бордюр
22 ноября 2018 11:01
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На Тутаевском шоссе в Ярославле возле ТРЦ «Рио» произошло ДТП: там вчера вечером в бордюр влетела машина BMW. В результате удара двое человек — 26-летний водитель автомобиля и его 26-летний пассажир — оказались заблокированы в салоне. Из машины ярославцев доставали спасатели.
— Оба пострадавших госпитализированы. В операции участвовали 13 спасателей, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, вчера в Рыбинске произошло неоднозначное ДТП: водитель на иномарке сбил пассажира. После чего попытался скрыться с места аварии.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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