От Шинного завода на Перекоп людей теперь будет возить автобус другого маршрута



Городские власти рассказали, почему в Ярославле закрывают маршрут 3-го автобуса, который ходит от Шинного завода на Красный перекоп.



— Сокращение маршрута проводится в рамках оптимизации маршрутной сети ПАТП-1, — объяснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Отмена данного маршрута будет компенсирована за счёт изменения схемы движения автобусного маршрута № 17 с учётом следования до Шинного завода через Толбухинский мост. Перевозка пассажиров в Красноперекопском районе осуществляется несколькими перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах. Право выполнения перевозок на маршруте предоставляется по результатам проведения конкурсных процедур.



Накануне мы уже писали, когда перестанут ходить автобусы 3-го маршрута и как из-за этого изменится маршрут 17-го автобуса.

