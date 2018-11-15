Женщина растянулась посреди дороги

Почти год в ярославском суде рассматривали иск местной жительницы к мэрии города. И вот судья вынес решение — иск удовлетворить.

В суд женщина пошла после того, как упала на тротуаре у Ленинградского проспекта. Дело было в ноябре, на улице было уже темно, морозно. Тротуар обледенел. Женщина поскользнулась, рухнула на землю и повредила руку. Пришлось долго лечиться.

— Поскольку надлежащая уборка тротуара своевременно произведена не была, на нем образовалась наледь, — объяснили причины произошедшего в прокуратуре Ярославской области. — Обязанность по его уборке и содержанию лежит на органе местного самоуправления.



И с этим согласились и в суде — плохо чистили тротуар, значит, обязаны возместить причинённый вред. Теперь мэрия обязана выплатить женщине 150 тысяч рублей.

И это не первая такая история. Год назад жительница Заволжского района тоже отсудила у мэрии деньги за травму, полученную на дороге.