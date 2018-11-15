Оценка ярославцев не дотянула даже до «удовлетворительно»

В России обновили рейтинг качества дорог. В 37 городах страны проходили опросы жителей о состоянии дорожного покрытия. Ярославль в этом списке оказался на 28-м месте, получив оценку ниже среднего.

— Жители Ярославля оценили качество дорог в своём городе, поставив 2,82 балла, — рассказали авторы рейтинга, специалисты SuperJob.

Эта оценка сложилась как средний балл после опроса жителей города. Так, всего 1% опрошенных ярославцев оценили родные дороги на «отлично». 12% респондентов поставили оценку «хорошо», 56% оценили на «удовлетворительно» и 31% полностью не устраивают дороги Ярославля.

Кстати, самые довольные своими дорогами россияне живут в Тюмени. Здесь средний бал недосягаем для других городов — 4,25. Даже столица получила лишь 3,57.