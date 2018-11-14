Скоро покатаемся

Мэрия Ярославля опубликовала список катков, которые зальют этой зимой. Большинство кортов — бесплатные, на некоторых есть прокат.



— Всего в этом году в Ярославле будут работать 33 ледовых корта, 23 из которых — муниципальные, — уточняют власти.



Самым ярким будет, конечно, каток на центральной площади города, но сходить покататься на коньках можно будет во всех районах города. Публикуем полный список катков:



Бесплатные площадки:



спортшкола № 3 — ул. Калинина, 35а;

спортшкола № 19 — ул. 3-ая Яковлевская, 31;

спорткомплекс «Медведь» — ул. Победы, 15а;

спорткомплекс «Медведь» — ул. Спартаковская, 10 (есть прокат);

спорткомплекс «Медведь» — ул. Клубная, 19;

спорткомплекс «Медведь» — ул. Авиаторов, 84;

спорткомплекс «Медведь» — Тутаевское шоссе, 62, корп. 3;

спорткомплекс «Молния» — ул. 8 Марта, 14;

спорткомплекс «Молния» — ул. Щепкина, 10 (есть прокат);

спорткомплекс «Молния» — ул. Фрунзе, 58;

спорткомплекс «Молния» — Московский пр-т, 133;

«Дирекция спортивных сооружений» — ул. Алмазная, у дома № 1, корп. 7 ;

«Дирекция спортивных сооружений» — ул. Щапова,14;

парк «Рабочий сад» — ул. Калмыкова;

Советская площадь (есть прокат);

школа № 17 — Красноперевальский пер., 4;

санаторная школа-интернат № 6 — ул. Лесная, 5;

школа № 1 — ул. Салтыкова-Щедрина, 75;

школа № 9 им. Ивана Ткаченко — ул. Чкалова, 26;

социальный центр «Молодость» — ул. Добрынина, 25г;

спорткомплекс «Атлант» — ул. Павлова, 2.





Платные площадки:

спорткомплекс «Чемпион» — ул. Панина, 34а (230 руб./час для взрослых);

спорткомплекс «Заволжский» — Школьный проезд, 13а (230 руб./час для взрослых);

дворец спорта «Торпедо» — ул. Чкалова, 20 (250 руб./час для взрослых);

«Зимний каток» — Которосльная набережная, 46а (200 руб./час для взрослых);

Торговый центр «Альтаир» — Ленинградский проспект, 123 (стоимость уточняется);

Спорткомплекс «Маракана» — ул. Большая Федоровская, 109 (стоимость уточняется);

Училище олимпийского резерва по хоккею — ул. Дядьковская, 7 (220 руб./час для взрослых);

ХК «Локомотив» — ул. Фрунзе, 50 (250 рублей в час для взрослых);

«Арена-76» — пр-т. Машиностроителей, 83 литер Л (350 руб./час для взрослых);