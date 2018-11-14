Скоро покатаемся
Скоро покатаемся

Мэрия Ярославля опубликовала список катков, которые зальют этой зимой. Большинство кортов — бесплатные, на некоторых есть прокат.

— Всего в этом году в Ярославле будут работать 33 ледовых корта, 23 из которых — муниципальные, — уточняют власти.

Самым ярким будет, конечно, каток на центральной площади города, но сходить покататься на коньках можно будет во всех районах города. Публикуем полный список катков:

Бесплатные площадки:

  • спортшкола № 3 — ул. Калинина, 35а; 
  • спортшкола № 19 — ул. 3-ая Яковлевская, 31; 
  • спорткомплекс «Медведь» — ул. Победы, 15а;
  • спорткомплекс «Медведь» — ул. Спартаковская, 10 (есть прокат);
  • спорткомплекс «Медведь» — ул. Клубная, 19;
  • спорткомплекс «Медведь» — ул. Авиаторов, 84; 
  • спорткомплекс «Медведь» — Тутаевское шоссе, 62, корп. 3;
  • спорткомплекс «Молния» — ул. 8 Марта, 14; 
  • спорткомплекс «Молния» — ул. Щепкина, 10 (есть прокат);
  • спорткомплекс «Молния» — ул. Фрунзе, 58;
  • спорткомплекс «Молния» — Московский пр-т, 133;
  • «Дирекция спортивных сооружений» — ул. Алмазная, у дома № 1, корп. 7 ;
  • «Дирекция спортивных сооружений» — ул. Щапова,14; 
  • парк «Рабочий сад» — ул. Калмыкова; 
  • Советская площадь (есть прокат);
  • школа № 17 — Красноперевальский пер., 4; 
  • санаторная школа-интернат № 6 — ул. Лесная, 5;
  • школа № 1 — ул. Салтыкова-Щедрина, 75; 
  • школа № 9 им. Ивана Ткаченко — ул. Чкалова, 26; 
  • социальный центр «Молодость» — ул. Добрынина, 25г; 
  • спорткомплекс «Атлант» — ул. Павлова, 2.


Платные площадки:

  • спорткомплекс «Чемпион» — ул. Панина, 34а (230 руб./час для взрослых);
  • спорткомплекс «Заволжский» — Школьный проезд, 13а (230 руб./час для взрослых);
  • дворец спорта «Торпедо» — ул. Чкалова, 20 (250 руб./час для взрослых);
  • «Зимний каток» — Которосльная набережная, 46а (200 руб./час для взрослых);
  • Торговый центр «Альтаир» — Ленинградский проспект, 123 (стоимость уточняется);
  • Спорткомплекс «Маракана» — ул. Большая Федоровская, 109 (стоимость уточняется);
  • Училище олимпийского резерва по хоккею — ул. Дядьковская, 7 (220 руб./час для взрослых);
  • ХК «Локомотив» — ул. Фрунзе, 50 (250 рублей в час для взрослых);
  • «Арена-76» — пр-т. Машиностроителей, 83 литер Л (350 руб./час для взрослых);
  • «Арена-2000» — ул. Гагарина, 15 (250 руб./час для взрослых).