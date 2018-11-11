От легковушки почти ничего не осталось



В полиции сообщили подробности ДТП в Даниловском районе, где столкнулись ВАЗ 15-й модели и грузовой DAF с прицепом.



— За рулём фуры ехал 29-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Легковым автомобилем управлял 27 летний парень. С ним ехали 23-летняя девушка и 4-летняя девочка. Все, кто был в ВАЗе во время ДТП, получили травмы, они сейчас находятся в больнице.



«Пятнашка» с номерами Вологодской области поворачивала с даниловской дороги на трассу М-8. На повороте машину снесла фура.

