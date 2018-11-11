Малышка и взрослые в больнице: появилась информация о пострадавших в ДТП, где фура снесла легковушку
11 ноября 2018 18:34
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В полиции сообщили подробности ДТП в Даниловском районе, где столкнулись ВАЗ 15-й модели и грузовой DAF с прицепом.
— За рулём фуры ехал 29-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Легковым автомобилем управлял 27 летний парень. С ним ехали 23-летняя девушка и 4-летняя девочка. Все, кто был в ВАЗе во время ДТП, получили травмы, они сейчас находятся в больнице.
«Пятнашка» с номерами Вологодской области поворачивала с даниловской дороги на трассу М-8. На повороте машину снесла фура.
Фото: Макс Максон, Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»
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