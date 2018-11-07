Футуристический монумент посвящен комсомольской молодёжи

Ярославцы раскритиковали новый памятник, открытый в сквере «Встреча» на пересечении улиц Победы и Республиканской. Футуристический монумент посвящён столетию молодёжной комсомольской организации ВЛКСМ.

На вопрос 76.ru о том, нравится ли вам этот памятник, 61,37% респондентов ответили, что деньги на него потратили зря. Кстати, он обошёлся бюджету области в 16 миллионов рублей.

Ещё 27,78% участников опроса считают, что памятник хороший, но не имеет никакого отношения к ВЛКСМ. И только 10,85% респондентов довольны его появлением центре города. Всего в голосовании участвовали 1153 человека.

— Это памятник процветания коррупции, — высказался в комментариях Сергей Штеймец.

— При пустой казне это кощунство, если не огромный откат. Но ведь жителей никто не спрашивает, — говорит Галина Орешникова.

— А мне нравится памятник, красивый. И как-то без разницы, чему его посвятили, — написала Ольга Ларсен-Соколова.

Открытие монумента жёстко раскритиковал ярославский историк и бизнесмен Ян Левин. По его мнению, чиновникам стоило делать это за свой счёт.