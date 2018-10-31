Сейчас мужчина находится под стражей

В Ярославле 28-летний мужчина убил пенсионера.



27 октября вечером на улице Большой Луговой во Фрунзенском районе Василий Андреев (имя изменено. — Прим. ред.) встретился со своим 65-летним знакомым. Они решили вместе выпить. Мужчины не нашли лучшего места, чем заброшенный дом. Во время разговора произошёл конфликт. Василий схватил первое, что попалось под руку. Это был топор. Он ударил обухом топора пенсионера по голове, а затем вонзил лезвие в шею. Пенсионер скончался на месте. Василий спрятал тело в затопленном подвале.



— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений, отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился из исправительной колонии в 2012 году, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Нам стало известно, что погибший мужчина был одинок. А вот у 28-летнего Василия есть жена и двое детей.